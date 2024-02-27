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https://sputniknews.com.tr/20240227/meyve-agaclari-erken-cicek-acti-1081153978.html
Meyve ağaçları erken çiçek açtı
Meyve ağaçları erken çiçek açtı
Sputnik Türkiye
Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları, erken çiçek açtı. Çiçek açan erik, badem... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T20:24+0300
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Kırklareli'nde fidan satışı yapan Soner DişdişHer sene bu durumu yaşıyoruz. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle havalar ısındı. Ağaçlarımızı ilaçlamamıza rağmen çiçek açtı" dedi.Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da ağaçların mevsime göre erken çiçek açtığını ifade etti.Bölgede havaların mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çeken Şaylan, zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşıldığını sözlerine ekledi.
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edirne, meyve, çiçek, фото
edirne, meyve, çiçek, фото

Meyve ağaçları erken çiçek açtı

20:24 27.02.2024
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Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları, erken çiçek açtı. Çiçek açan erik, badem ve kayısı gibi ağaçlar, arılar ve kelebeklerle güzel görüntü oluşturdu.
Kırklareli'nde fidan satışı yapan Soner DişdişHer sene bu durumu yaşıyoruz. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle havalar ısındı. Ağaçlarımızı ilaçlamamıza rağmen çiçek açtı" dedi.
Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da ağaçların mevsime göre erken çiçek açtığını ifade etti.
Bölgede havaların mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çeken Şaylan, zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşıldığını sözlerine ekledi.
© AA / Gökhan BalcıEdirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı
Edirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Gökhan Balcı
Edirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı
© AA / Gökhan BalcıEdirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı
Edirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Gökhan Balcı
Edirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı
© AA / Gökhan BalcıEdirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı
Edirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Gökhan Balcı
Edirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı
© AA / Gökhan BalcıEdirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı
Edirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Gökhan Balcı
Edirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı
© AA / Gökhan BalcıEdirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı
Edirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Gökhan Balcı
Edirne'de meyve ağaçları, erken çiçek açtı
© AA / Gökhan BalcıEdirne'de meyve ağaçları erken çiçek açtı
Edirne'de meyve ağaçları erken çiçek açtı - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Gökhan Balcı
Edirne'de meyve ağaçları erken çiçek açtı
© AA / Özgün TiranKırklareli'nde de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
Kırklareli'nde de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Özgün Tiran
Kırklareli'nde de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
© AA / Özgün TiranKırklareli'nde de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
Kırklareli'nde de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Özgün Tiran
Kırklareli'nde de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
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