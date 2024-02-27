https://sputniknews.com.tr/20240227/meyve-agaclari-erken-cicek-acti-1081153978.html

Meyve ağaçları erken çiçek açtı

Meyve ağaçları erken çiçek açtı

Sputnik Türkiye

Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları, erken çiçek açtı. Çiçek açan erik, badem... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

edirne

meyve

çiçek

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Kırklareli'nde fidan satışı yapan Soner DişdişHer sene bu durumu yaşıyoruz. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle havalar ısındı. Ağaçlarımızı ilaçlamamıza rağmen çiçek açtı" dedi.Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da ağaçların mevsime göre erken çiçek açtığını ifade etti.Bölgede havaların mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çeken Şaylan, zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşıldığını sözlerine ekledi.

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