https://sputniknews.com.tr/20240227/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-misir-ile-normallesme-icin-mutabakata-vardik-1081149321.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Mısır ile normalleşme için mutabakata vardık'
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Mısır ile normalleşme için mutabakata vardık'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi için gerekli adımların... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T17:48+0300
2024-02-27T17:48+0300
2024-02-27T17:50+0300
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İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu'na katılan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, oturum aralarında Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile bir araya geldi.Görüşmeye dair açıklamada bulunan Abdullahiyan, "Mısırlı mevkidaşım ile İran'ın Gazze'ye yardımının ulaştırılması, Gazze'deki insani konulara özel önem verilmesi ve Filistin'deki mevcut savaş ve soykırımın siyasi çözümü konusunda önemli görüşmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.İki ülke arasındaki ilişkilerinin normalleştirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda da mutabakata vardıklarını belirten Abdullahiyan, "İşler iyi yönde ilerliyor. İnşallah daha da ileri götürebiliriz. Yakın gelecekte adımlar atılacak." dedi.İki ülke arasındaki ilişki 1979'da kopmuştuİran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 1979'da Mısır'ın İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye iltica hakkı tanıması ve İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle kesintiye uğramıştı.1979 yılından bu yana İran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler düşük düzeyde kalmıştı.İki ülke arasında cumhurbaşkanları düzeyindeki ilk görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısırlı mevkidaşı Sisi, 11 Kasım 2023'te Riyad'da bir araya gelmişti.
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iran, mısır, iran dışişleri bakanlığı, iran devlet televizyonu, bm, hüseyin emir abdullahiyan
iran, mısır, iran dışişleri bakanlığı, iran devlet televizyonu, bm, hüseyin emir abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Mısır ile normalleşme için mutabakata vardık'
17:48 27.02.2024 (güncellendi: 17:50 27.02.2024)
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.
İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu'na katılan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, oturum aralarında Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile bir araya geldi.
Görüşmeye dair açıklamada bulunan Abdullahiyan, "Mısırlı mevkidaşım ile İran'ın Gazze'ye yardımının ulaştırılması, Gazze'deki insani konulara özel önem verilmesi ve Filistin'deki mevcut savaş ve soykırımın siyasi çözümü konusunda önemli görüşmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.
İki ülke arasındaki ilişkilerinin normalleştirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda da mutabakata vardıklarını belirten Abdullahiyan, "İşler iyi yönde ilerliyor. İnşallah daha da ileri götürebiliriz. Yakın gelecekte adımlar atılacak." dedi.
İki ülke arasındaki ilişki 1979'da kopmuştu
İran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 1979'da Mısır'ın İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye iltica hakkı tanıması ve İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle kesintiye uğramıştı.
1979 yılından bu yana İran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler düşük düzeyde kalmıştı.
İki ülke arasında cumhurbaşkanları düzeyindeki ilk görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısırlı mevkidaşı Sisi, 11 Kasım 2023'te Riyad'da bir araya gelmişti.