https://sputniknews.com.tr/20240227/fransada-el-konulan-6-yuzyila-ait-8-bin-597-sikke-turkiyeye-iade-edilecek-1081142416.html
Fransa'da el konulan 6. yüzyıla ait 8 bin 597 sikke Türkiye'ye iade edilecek
Fransa'da el konulan 6. yüzyıla ait 8 bin 597 sikke Türkiye'ye iade edilecek
Sputnik Türkiye
Fransız makamlarınca yapılan 3 yıllık soruşturma sonucu el konulan 8 bin 597 sikke Türkiye'ye diplomatik yolla iade edilecek. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T15:31+0300
2024-02-27T15:31+0300
2024-02-27T15:31+0300
dünya
fransa
türkiye
sikke
soruşturma
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransız Gümrük İstihbarat Servisinin (DNRED) 3 yıllık soruşturması sonucunda yasa dışı antik eser kaçakçılık ağı çökertildi.Fransız gümrük görevlileri 2022'de bir evde 6. yüzyıla ait Anadolu menşeli 8 bin 597 sikke buldu.Bu paraların evde bulunan kutularda, televizyon dolabı ve buzdolabı poşetlerinde muhafaza edildiği tespit edildi.Yapılan araştırmalar, bu evdeki hane halkının halihazırda yasa dışı şekilde elinde bulundurduğu 15 bin antik eserden 7 binden fazlasını sattığını ortaya koydu.15 bin eserin toplam değerinin 1.5 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Kaçakçılık ağının organizatörleri Türkiye'de Türk makamlarınca tutuklandı.Kaçak eserlerin bulunduğu evde oturan kişi yakın zamanda yerel mahkemede hakim karşısına çıkacak.Fransız makamlarının evde tespit ettiği antik eserler Türkiye'ye diplomatik yolla iade edilecek.
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fransa, türkiye, sikke, soruşturma
fransa, türkiye, sikke, soruşturma
Fransa'da el konulan 6. yüzyıla ait 8 bin 597 sikke Türkiye'ye iade edilecek
Fransız makamlarınca yapılan 3 yıllık soruşturma sonucu el konulan 8 bin 597 sikke Türkiye'ye diplomatik yolla iade edilecek.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransız Gümrük İstihbarat Servisinin (DNRED) 3 yıllık soruşturması sonucunda yasa dışı antik eser kaçakçılık ağı çökertildi.
Fransız gümrük görevlileri 2022'de bir evde 6. yüzyıla ait Anadolu menşeli 8 bin 597 sikke buldu.
Bu paraların evde bulunan kutularda, televizyon dolabı ve buzdolabı poşetlerinde muhafaza edildiği tespit edildi.
Yapılan araştırmalar, bu evdeki hane halkının halihazırda yasa dışı şekilde elinde bulundurduğu 15 bin antik eserden 7 binden fazlasını sattığını ortaya koydu.
15 bin eserin toplam değerinin 1.5 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
Kaçakçılık ağının organizatörleri Türkiye'de Türk makamlarınca tutuklandı.
Kaçak eserlerin bulunduğu evde oturan kişi yakın zamanda yerel mahkemede hakim karşısına çıkacak.
Fransız makamlarının evde tespit ettiği antik eserler Türkiye'ye diplomatik yolla iade edilecek.