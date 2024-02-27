https://sputniknews.com.tr/20240227/binlerce-budist-wat-phra-dhammakayada-dolunay-festivalini-kutluyor-1081135369.html

Binlerce Budist Wat Phra Dhammakaya'da dolunay festivalini kutluyor

Binlerce Budist Wat Phra Dhammakaya'da dolunay festivalini kutluyor

Sputnik Türkiye

Binlerce Budist, geçen Pazar günü Bangkok'un kuzeyindeki Pathum Thani eyaletindeki Wat Phra Dhammakaya tapınağında fenerlerle aydınlatılan bir törene katıldı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

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bangkok

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Binlerce Budist, geçen Pazar günü Bangkok'un kuzeyindeki Pathum Thani eyaletindeki Wat Phra Dhammakaya tapınağında fenerlerle aydınlatılan bir törene katıldı.Görüntülerde tapınakta bulunanların ellerinde mumlarla dua ettikleri, meşalelerin yakıldığı ve budistlerin ellerinde fenerlerle tapınağın etrafında ritüel gerçekleştirdiği görülüyor.Geleneksel olarak bu kutlama, Budist takvimine göre üçüncü ayın dolunay gününde gerçekleşiyor.Lord Buda Günü olarak da bilinen tören, Buda'yı ve öğretilerini onurlandırıyor.Geleneksel olarak Tayland, Kamboçya ve Laos'ta resmi tatil olan dini bayram, takvimin üçüncü kameri ayının dolunay gününde düzenlenir.

wat phra dhammakaya

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Binlerce Budist Wat Phra Dhammakaya'da dolunay festivalini kutluyor Sputnik Türkiye Binlerce Budist Wat Phra Dhammakaya'da dolunay festivalini kutluyor 2024-02-27T13:28+0300 true PT0M57S

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Sputnik Türkiye

video, budist, budizm, wat phra dhammakaya, dua, ritüel, taylan, bangkok, видео