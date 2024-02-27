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https://sputniknews.com.tr/20240227/binlerce-budist-wat-phra-dhammakayada-dolunay-festivalini-kutluyor-1081135369.html
Binlerce Budist Wat Phra Dhammakaya'da dolunay festivalini kutluyor
Binlerce Budist Wat Phra Dhammakaya'da dolunay festivalini kutluyor
Sputnik Türkiye
Binlerce Budist, geçen Pazar günü Bangkok'un kuzeyindeki Pathum Thani eyaletindeki Wat Phra Dhammakaya tapınağında fenerlerle aydınlatılan bir törene katıldı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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Binlerce Budist, geçen Pazar günü Bangkok'un kuzeyindeki Pathum Thani eyaletindeki Wat Phra Dhammakaya tapınağında fenerlerle aydınlatılan bir törene katıldı.Görüntülerde tapınakta bulunanların ellerinde mumlarla dua ettikleri, meşalelerin yakıldığı ve budistlerin ellerinde fenerlerle tapınağın etrafında ritüel gerçekleştirdiği görülüyor.Geleneksel olarak bu kutlama, Budist takvimine göre üçüncü ayın dolunay gününde gerçekleşiyor.Lord Buda Günü olarak da bilinen tören, Buda'yı ve öğretilerini onurlandırıyor.Geleneksel olarak Tayland, Kamboçya ve Laos'ta resmi tatil olan dini bayram, takvimin üçüncü kameri ayının dolunay gününde düzenlenir.
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Binlerce Budist Wat Phra Dhammakaya'da dolunay festivalini kutluyor
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Binlerce Budist Wat Phra Dhammakaya'da dolunay festivalini kutluyor
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video, budist, budizm, wat phra dhammakaya, dua, ritüel, taylan, bangkok, видео
video, budist, budizm, wat phra dhammakaya, dua, ritüel, taylan, bangkok, видео

Binlerce Budist Wat Phra Dhammakaya'da dolunay festivalini kutluyor

13:28 27.02.2024
© Ruptly
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Binlerce Budist, geçen Pazar günü Bangkok'un kuzeyindeki Pathum Thani eyaletindeki Wat Phra Dhammakaya tapınağında fenerlerle aydınlatılan bir törene katıldı.
Görüntülerde tapınakta bulunanların ellerinde mumlarla dua ettikleri, meşalelerin yakıldığı ve budistlerin ellerinde fenerlerle tapınağın etrafında ritüel gerçekleştirdiği görülüyor.
Geleneksel olarak bu kutlama, Budist takvimine göre üçüncü ayın dolunay gününde gerçekleşiyor.
Lord Buda Günü olarak da bilinen tören, Buda'yı ve öğretilerini onurlandırıyor.
Geleneksel olarak Tayland, Kamboçya ve Laos'ta resmi tatil olan dini bayram, takvimin üçüncü kameri ayının dolunay gününde düzenlenir.
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