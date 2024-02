https://sputniknews.com.tr/20240227/arastirma-12-milimetrelik-balik-matkap-sesinden-daha-fazla-ses-cikariyor-1081135821.html

Araştırma: 12 milimetrelik balık, matkap sesinden daha fazla ses çıkarıyor

Araştırma: 12 milimetrelik balık, matkap sesinden daha fazla ses çıkarıyor

Almanya'daki Einstein Sinirbilim Merkezinden araştırmacılar, 12 milimetrelik "Danionella Cerebrum" türündeki saydam balığın, yakın mesafede 140 desibelin...

Araştırmacılar, laboratuvardaki akvaryumdan gelen sesler üzerine, "Danionella Cerebrum" türü balığı mikrofon ve kamera kullanarak incelemeye başladı.Ses nasıl oluşuyor?"Danionella" cinsi balıkların erkeklerinin hava kesesinin hemen yanındaki 5. kaburgasında vuruş yapan bir kas ve kıkırdak bulunduğunu belirten araştırmacılar, inceledikleri 12 milimetrelik balıkların bu kası kullanarak kaburgada gerilim oluşturduğunu ve kıkırdağın, aniden serbest bırakılması sonucu balıkların suda dengede kalmasını sağlayan "hava kesesine" vurduğunu aktardı.Araştırmacılar, balığın kıkırdağının hava kesesine vurmasıyla çıkardığı sesin, balığa 12 milimetre uzaklıktan, 140 desibelin üstünde algılandığını belirledi. Sesin yüksekliği, 35 milimetrelik mesafede ise 135 desibel olarak algılandı.Balığın saydamlığı sayesinde kas ve beyin aktivitelerini yakından inceleyebilen araştırmacılar, "Danionella Cerebrum" türü balıkların yüksek ses çıkarmasının iletişim kurmalarında etkili olduğunu düşünüyor.Av tüfeği sesinden fazla140 desibel seviyesindeki ses, yakın mesafeden av tüfeğinin atış sesine denk sayılıyor.Matkabın ortalama ses yüksekliği ise 90 desibel kadar.Araştırma "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.​​

