https://sputniknews.com.tr/20240227/amerikanin-devrimci-komunistleri-parti-kuruyor-ilk-miting-gerceklestirildi--1081133189.html

Amerika'nın Devrimci Komünistleri parti kuruyor: İlk miting gerçekleştirildi

Amerika'nın Devrimci Komünistleri parti kuruyor: İlk miting gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

ABD Devrimci Komünistler, parti kurduğunu açıkladı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T12:24+0300

2024-02-27T12:24+0300

2024-02-27T12:39+0300

dünya

komünist parti

abd

devrim

sosyalizm

amerika

parti

cumhuriyetçiler

demokratlar

donald trump

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Amerika'nın Devrimci Komünistleri adlı organizasyon, siyasi partileşme yoluna gidiyor. İlk tanıtım mitingini Brooklyn'nin şehir merkezinde yürüyüş ile gerçekleştiren grup, "Komünistler burada. Sadece bir çözüm var, o ise komünist devrim" sloganları attılar. 25 Şubat günü örgütlenerek toplanan yüzlerce kişi, Devrimci Komünist Parti'nin kuruluşu için ülke çapında bir araya geldi. Birçok gencin katıldığı toplantıda Amerikan komünizmi için yeni bir sayfa açıldığı belirtilirken oluşumun New York City, Philadelphia, Dallas, Atlanta, Phoenix, San Diego ve birçok bölgede takip edildiği duyuruldu. Vaatler neler? Henüz iki gün önce kurulan partinin amacı, sınıfların bağımsız olduğu, Cumhuriyetçilerin ve Demokratlarların olmadığı, kapitalist sınıfa karşı mücadele edecek bağımsız bir genç parti kurmak. Vaatler ve hedefler ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20190215/neoliberal-dergi-economist-kapak-sosyalizm-moda-oldu-1037697483.html

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komünist parti, abd, devrim, sosyalizm, amerika, parti, cumhuriyetçiler, demokratlar, donald trump, lenin, vladimir lenin