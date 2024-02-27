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https://sputniknews.com.tr/20240227/amerikanin-devrimci-komunistleri-parti-kuruyor-ilk-miting-gerceklestirildi--1081133189.html
Amerika'nın Devrimci Komünistleri parti kuruyor: İlk miting gerçekleştirildi
Amerika'nın Devrimci Komünistleri parti kuruyor: İlk miting gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
ABD Devrimci Komünistler, parti kurduğunu açıkladı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T12:24+0300
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abd
devrim
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Amerika'nın Devrimci Komünistleri adlı organizasyon, siyasi partileşme yoluna gidiyor. İlk tanıtım mitingini Brooklyn'nin şehir merkezinde yürüyüş ile gerçekleştiren grup, "Komünistler burada. Sadece bir çözüm var, o ise komünist devrim" sloganları attılar. 25 Şubat günü örgütlenerek toplanan yüzlerce kişi, Devrimci Komünist Parti'nin kuruluşu için ülke çapında bir araya geldi. Birçok gencin katıldığı toplantıda Amerikan komünizmi için yeni bir sayfa açıldığı belirtilirken oluşumun New York City, Philadelphia, Dallas, Atlanta, Phoenix, San Diego ve birçok bölgede takip edildiği duyuruldu. Vaatler neler? Henüz iki gün önce kurulan partinin amacı, sınıfların bağımsız olduğu, Cumhuriyetçilerin ve Demokratlarların olmadığı, kapitalist sınıfa karşı mücadele edecek bağımsız bir genç parti kurmak. Vaatler ve hedefler ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20190215/neoliberal-dergi-economist-kapak-sosyalizm-moda-oldu-1037697483.html
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komünist parti, abd, devrim, sosyalizm, amerika, parti, cumhuriyetçiler, demokratlar, donald trump, lenin, vladimir lenin
komünist parti, abd, devrim, sosyalizm, amerika, parti, cumhuriyetçiler, demokratlar, donald trump, lenin, vladimir lenin

Amerika'nın Devrimci Komünistleri parti kuruyor: İlk miting gerçekleştirildi

12:24 27.02.2024 (güncellendi: 12:39 27.02.2024)
Amerika'nın Devrimci Komünistleri
Amerika'nın Devrimci Komünistleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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ABD Devrimci Komünistler, parti kurduğunu açıkladı.
Amerika'nın Devrimci Komünistleri adlı organizasyon, siyasi partileşme yoluna gidiyor. İlk tanıtım mitingini Brooklyn'nin şehir merkezinde yürüyüş ile gerçekleştiren grup, "Komünistler burada. Sadece bir çözüm var, o ise komünist devrim" sloganları attılar.
25 Şubat günü örgütlenerek toplanan yüzlerce kişi, Devrimci Komünist Parti'nin kuruluşu için ülke çapında bir araya geldi. Birçok gencin katıldığı toplantıda Amerikan komünizmi için yeni bir sayfa açıldığı belirtilirken oluşumun New York City, Philadelphia, Dallas, Atlanta, Phoenix, San Diego ve birçok bölgede takip edildiği duyuruldu.

Vaatler neler?

Henüz iki gün önce kurulan partinin amacı, sınıfların bağımsız olduğu, Cumhuriyetçilerin ve Demokratlarların olmadığı, kapitalist sınıfa karşı mücadele edecek bağımsız bir genç parti kurmak.
Vaatler ve hedefler ise şöyle:
1.
İşsizliği bitirip, herkes için 'kaliteli ve uygun' iş yaratmak
2.
Her vatandaşın erişebileceği evler inşa etmek
3.
Ücretsiz ve kaliteli bir sağlık sistemi yaratmak
4.
Hayat boyu sürecek, ücretsiz bir eğitim sistemi üretmek
5.
Baskılarla mücadele edip herkes için eşit hakları sağlamak
6.
Faşizm ve ırkçılıkla savaşıp, sınıf mücadelesine son vermek
7.
İklim krizine karşı planlı ekonomi üretmek
8.
Tüm büyük bankaları ve şirketleri kamulaştırmak
9.
Sosyalist mücadeleyi dünyaya yaymak
The Economist kapak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2019
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Neoliberal dergi The Economist kapak yaptı: Sosyalizm yeniden moda oldu
15 Şubat 2019, 20:46
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