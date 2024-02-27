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66 yaşındaki kadın yanlışıkla tiner içti: Hastaneye kaldırıldı
66 yaşındaki kadın yanlışıkla tiner içti: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Çorum'un Alaca ilçesinde yanlışlıkla tiner içen 66 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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Olay, Denizhan Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Fidan Sokak'taki ikametinde yanlışlıkla tiner içen N.A. (66) baygınlık geçirdi. 'Durumu ciddiyetini koruyor'Eve gelen eşi tarafından yerde hareketsiz bulunan N.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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tiner, kadın, türkiye, yaşlı, hata, hastane, çorum
tiner, kadın, türkiye, yaşlı, hata, hastane, çorum

66 yaşındaki kadın yanlışıkla tiner içti: Hastaneye kaldırıldı

09:22 27.02.2024
© İHA / TUGAY GÖKTÜRKÇorum'da 12 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çorum'da 12 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© İHA / TUGAY GÖKTÜRK
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Çorum'un Alaca ilçesinde yanlışlıkla tiner içen 66 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Denizhan Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fidan Sokak'taki ikametinde yanlışlıkla tiner içen N.A. (66) baygınlık geçirdi.

'Durumu ciddiyetini koruyor'

Eve gelen eşi tarafından yerde hareketsiz bulunan N.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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