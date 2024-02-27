https://sputniknews.com.tr/20240227/66-yasindaki-kadin-yanlisikla-tiner-icti-hastaneye-kaldirildi--1081124903.html

66 yaşındaki kadın yanlışıkla tiner içti: Hastaneye kaldırıldı

66 yaşındaki kadın yanlışıkla tiner içti: Hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Çorum'un Alaca ilçesinde yanlışlıkla tiner içen 66 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T09:22+0300

2024-02-27T09:22+0300

2024-02-27T09:22+0300

türkiye

tiner

kadın

türkiye

yaşlı

hata

hastane

çorum

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Olay, Denizhan Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Fidan Sokak'taki ikametinde yanlışlıkla tiner içen N.A. (66) baygınlık geçirdi. 'Durumu ciddiyetini koruyor'Eve gelen eşi tarafından yerde hareketsiz bulunan N.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240227/emlak-vergisinde-surec-1-martta-basliyor-evi-yazligi-ve-is-yeri-sahiplerini-ilgilendiren--1081123096.html

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tiner, kadın, türkiye, yaşlı, hata, hastane, çorum