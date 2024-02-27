https://sputniknews.com.tr/20240227/56-ilde-es-zamanli-operasyon-tek-tek-kafesin-icine-koyacagiz-1081123470.html
56 ilde eş zamanlı operasyonu Yerlikaya duyurdu: 'Tek tek kafesin içine koyacağız'
56 ilde eş zamanlı operasyonu Yerlikaya duyurdu: 'Tek tek kafesin içine koyacağız'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen Kafes-49 operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T08:38+0300
2024-02-27T08:38+0300
2024-02-27T08:39+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
pençe-kaplan operasyonu
polis
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https://sputniknews.com.tr/20240227/emlak-vergisinde-surec-1-martta-basliyor-evi-yazligi-ve-is-yeri-sahiplerini-ilgilendiren--1081123096.html
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ali yerlikaya, operasyon, pençe-kaplan operasyonu, polis
ali yerlikaya, operasyon, pençe-kaplan operasyonu, polis
56 ilde eş zamanlı operasyonu Yerlikaya duyurdu: 'Tek tek kafesin içine koyacağız'
08:38 27.02.2024 (güncellendi: 08:39 27.02.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen Kafes-49 operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.