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56 ilde eş zamanlı operasyonu Yerlikaya duyurdu: 'Tek tek kafesin içine koyacağız'
56 ilde eş zamanlı operasyonu Yerlikaya duyurdu: 'Tek tek kafesin içine koyacağız'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen Kafes-49 operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya, operasyon, pençe-kaplan operasyonu, polis
ali yerlikaya, operasyon, pençe-kaplan operasyonu, polis

56 ilde eş zamanlı operasyonu Yerlikaya duyurdu: 'Tek tek kafesin içine koyacağız'

08:38 27.02.2024 (güncellendi: 08:39 27.02.2024)
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen Kafes-49 operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
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