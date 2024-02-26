https://sputniknews.com.tr/20240226/ziraat-turkiye-kupasinda-ceyrek-final-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1081107942.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T14:45+0300
2024-02-26T14:45+0300
2024-02-26T14:45+0300
spor
ziraat türkiye kupası
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek28 Şubat Çarşamba:17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan29 Şubat Perşembe:20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
https://sputniknews.com.tr/20240224/fenerbahce-yenilmezlik-serisini-16-maca-cikardi-1081065546.html
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ziraat türkiye kupası, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff)
ziraat türkiye kupası, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff)
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler