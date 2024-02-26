https://sputniknews.com.tr/20240226/son-dakika-sanssizligi-yasayan-arda-gulere-ancelotti-anlamiyorsa-da-hicbir-sey-olamayacaktir-1081092055.html
Son dakika şanssızlığı yaşayan Arda Güler'e Ancelotti: 'Anlamıyorsa da hiçbir şey olamayacaktır'
Son dakika şanssızlığı yaşayan Arda Güler'e Ancelotti: 'Anlamıyorsa da hiçbir şey olamayacaktır'
Sputnik Türkiye
Real Madrid, sahasında konuk ettiği Sevilla'yı 81. dakikada Luka Modric'in golüyle 1-0 geçti. Maç sonunda Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T07:11+0300
2024-02-26T07:11+0300
2024-02-26T07:12+0300
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spor
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carlo ancelotti
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Yaz aylarında dünya devlerini peşinden koşturan Arda Güler, teklifleri reddederek Real Madrid'e imza atmıştı.Peş peşe iki sakatlık yaşayarak sezonun büyük bölümünü kaçıran genç oyuncu, İspanyol devinde süre alamamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rayo Vallecano mücadelesinin son 5 dakikasında forma şansı bulabilen Arda Güler, bu akşam oynanan Sevilla karşılaşmasında oyuna sokulmadı.Arda Güler, son dakikalarda oyuna girmek için hazırlansa da Modriç'in golünden sonra taktik değiştiren Teknik Direktör Carlo Ancelotti, bugün 19. yaş gününü kutlayan Türk futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçti.Diğer yandan bir gazeteci, tecrübeli teknik direktöre Arda Güler'i neden oyuna almadığını sordu. Gazetecinin sorusu karşısında Carlo Ancelotti, "Modric'in golünden önce Arda ile ilgili bir plan yapmıştım. Ancak gol sonrası fikrimi değiştirdim. Arda bu durumu çok iyi anlıyor, eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır" ifadelerini kullandı.
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arda güler, futbol, carlo ancelotti
arda güler, futbol, carlo ancelotti
Son dakika şanssızlığı yaşayan Arda Güler'e Ancelotti: 'Anlamıyorsa da hiçbir şey olamayacaktır'
07:11 26.02.2024 (güncellendi: 07:12 26.02.2024)
Real Madrid, sahasında konuk ettiği Sevilla'yı 81. dakikada Luka Modric'in golüyle 1-0 geçti. Maç sonunda Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin oyuna girmeye hazırlanan ancak Modric'in golü sonrasında kulübeye oturtulan Arda Güler hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük tepki gördü.
Yaz aylarında dünya devlerini peşinden koşturan Arda Güler, teklifleri reddederek Real Madrid'e imza atmıştı.
Peş peşe iki sakatlık yaşayarak sezonun büyük bölümünü kaçıran genç oyuncu, İspanyol devinde süre alamamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rayo Vallecano mücadelesinin son 5 dakikasında forma şansı bulabilen Arda Güler, bu akşam oynanan Sevilla karşılaşmasında oyuna sokulmadı.
Arda Güler, son dakikalarda oyuna girmek için hazırlansa da Modriç'in golünden sonra taktik değiştiren Teknik Direktör Carlo Ancelotti, bugün 19. yaş gününü kutlayan Türk futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçti.
Diğer yandan bir gazeteci, tecrübeli teknik direktöre Arda Güler'i neden oyuna almadığını sordu. Gazetecinin sorusu karşısında Carlo Ancelotti, "Modric'in golünden önce Arda ile ilgili bir plan yapmıştım. Ancak gol sonrası fikrimi değiştirdim. Arda bu durumu çok iyi anlıyor, eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır" ifadelerini kullandı.