https://sputniknews.com.tr/20240226/sanki-evcil-hayvan-gel-kuzum-gel-dedigi-tilkiyi-eliyle-besledi-1081096672.html
Sanki evcil hayvan: 'Gel kuzum gel' dediği tilkiyi eliyle besledi
Sanki evcil hayvan: 'Gel kuzum gel' dediği tilkiyi eliyle besledi
Sputnik Türkiye
İspir-Erzurum kara yolu kenarında seyahat eden bir vatandaş, denk geldiği tilki yavrusunu kraker ve sucukla besledi. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T09:59+0300
2024-02-26T09:59+0300
2024-02-26T09:59+0300
türkiye
kuzu
tilki
hayvan
sucuk
yiyecek
yabani hayvanlar
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Son yıllarda yapılaşma ve benzeri nedenlerden dolayı yaşam alanları daralan yaban hayvanları insanlarla daha sık karşılaşmaya başladı. Erzurum’un İspir ilçesinde yol kenarında araç sürücüleri tarafından beslenen tilki yavrusu görüntüleri bunun son örneklerinden birisi oldu. Tilkiyi önce arabasındaki krakerle besleyen ve daha sonra yakınlardaki bir marketten sucuk alıp tekrar tilkinin yanına gelen adamın diyalogları sosyal medyada ilgi topladı. Sevimli tilkinin karnını doyurduktan sonra karlı arazide bir süre dolaştığı ve sonra gözden kaybolduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231012/istanbul-havalimaninda-10-bin-300-tilki-kuyrugu-ele-gecirildi-1076270602.html
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kuzu, tilki, hayvan, sucuk, yiyecek, yabani hayvanlar
kuzu, tilki, hayvan, sucuk, yiyecek, yabani hayvanlar
Sanki evcil hayvan: 'Gel kuzum gel' dediği tilkiyi eliyle besledi
İspir-Erzurum kara yolu kenarında seyahat eden bir vatandaş, denk geldiği tilki yavrusunu kraker ve sucukla besledi.
Son yıllarda yapılaşma ve benzeri nedenlerden dolayı yaşam alanları daralan yaban hayvanları insanlarla daha sık karşılaşmaya başladı.
Erzurum’un İspir ilçesinde yol kenarında araç sürücüleri tarafından beslenen tilki yavrusu görüntüleri bunun son örneklerinden birisi oldu. Tilkiyi önce arabasındaki krakerle besleyen ve daha sonra yakınlardaki bir marketten sucuk alıp tekrar tilkinin yanına gelen adamın diyalogları sosyal medyada ilgi topladı.
Sevimli tilkinin karnını doyurduktan sonra karlı arazide bir süre dolaştığı ve sonra gözden kaybolduğu görüldü.