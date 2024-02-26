https://sputniknews.com.tr/20240226/sanki-evcil-hayvan-gel-kuzum-gel-dedigi-tilkiyi-eliyle-besledi-1081096672.html

Sanki evcil hayvan: 'Gel kuzum gel' dediği tilkiyi eliyle besledi

Sanki evcil hayvan: 'Gel kuzum gel' dediği tilkiyi eliyle besledi

Sputnik Türkiye

İspir-Erzurum kara yolu kenarında seyahat eden bir vatandaş, denk geldiği tilki yavrusunu kraker ve sucukla besledi. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T09:59+0300

2024-02-26T09:59+0300

2024-02-26T09:59+0300

türkiye

kuzu

tilki

hayvan

sucuk

yiyecek

yabani hayvanlar

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Son yıllarda yapılaşma ve benzeri nedenlerden dolayı yaşam alanları daralan yaban hayvanları insanlarla daha sık karşılaşmaya başladı. Erzurum’un İspir ilçesinde yol kenarında araç sürücüleri tarafından beslenen tilki yavrusu görüntüleri bunun son örneklerinden birisi oldu. Tilkiyi önce arabasındaki krakerle besleyen ve daha sonra yakınlardaki bir marketten sucuk alıp tekrar tilkinin yanına gelen adamın diyalogları sosyal medyada ilgi topladı. Sevimli tilkinin karnını doyurduktan sonra karlı arazide bir süre dolaştığı ve sonra gözden kaybolduğu görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231012/istanbul-havalimaninda-10-bin-300-tilki-kuyrugu-ele-gecirildi-1076270602.html

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Sputnik Türkiye

kuzu, tilki, hayvan, sucuk, yiyecek, yabani hayvanlar