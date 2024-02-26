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Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Varlıklarımıza yönelik her türlü eyleme simetrik yanıt vereceğiz
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Varlıklarımıza yönelik her türlü eyleme simetrik yanıt vereceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına yönelik her türlü eyleminin simetrik karşılık alacağını belirterek Batı ülkelerinin... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomik
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Sputnik’e demeç veren Siluanov, Rusya’nın yurtdışında dondurulan altın ve döviz rezervlerinin geleceği ile ilgili soru üzerine, “Bu sorunun adresi biz değiliz. Batı ülkelerinin kararlarını yakından takip ediyoruz. Onların da ülkemizde dondurulan varlıkları az değil. Varlıklarımıza yönelik her türlü eylem simetrik karşılık alacak” dedi.Bu olayın diğer ülkeleri düşünmeye sevk ettiğini söyleyen Siluanov, “Çinliler, Amerikan menkul kıymetlerine katılımlarını azaltıyor. Bu, olup bitenlerin bir sonucu. Dolar ve Euro’nun güvenirliği sarsıldı” ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasına tepki olarak Batı ülkeleri Rusya’nın 300 milyar dolar değerindeki ulusal varlıklarının yanı sıra, Rus yatırımcıların fonlarını da dondurmuştu. Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasının finansmanı için kullanma olasılığını değerlendiriyor.Kremlin, Batı ülkelerinin Rus varlıkların el koyması durumunda uluslararası hukukun tüm kural ve normlarını bir kez daha ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, varlıkların dondurulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.Rusya, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasını görüşüyorSiluanov, aynı zamanda Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasına yönelik görüşme yürüttüklerini ancak henüz bir karar alınmadığını ifade etti.Gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan hızlı yükselişin, küresel ekonomideki dönüşüm sürecini teyit ettiğini vurgulayan Siluanov, "Gerçekten bir dönüm noktasındayız. Gelişmekte olan ekonomiler, potansiyel açısından G7 ülkelerini çoktan geride bıraktı. Böyle bir dönüşüm 'acısız' gerçekleşmiyor" ifadesini kullandı.Siluanov, Rusya ve Çin'e yönelik yaptırım ve kısıtlamaların da söz konusu dönüşüm süreciyle ilgili olduğunu kaydederek, yaptırımlardan ötürü her ülkenin zarar gördüğünü bildirdi.Rus ekonomisinin ise ayakta kaldığını anlatan Siluanov, "Ekonomimiz geçen yıl yüzde 3.6 büyüdü. Sanayi üretimi ve vatandaşların geliri de büyüyor" bilgisini verdi.Ülkesindeki bütçe konusunun da kontrol altında olduğuna değinen Siluanov, şunları kaydetti:Siluanov, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Şu anda bütçe kuralı doğrultusunda iç pazardan kredi temin ediliyor. Yuan cinsinden kredi çekme hakkı da bulunuyor. Çinli ortaklarla görüşmeler uzun süredir sürüyor ancak henüz bir karara varılmadı" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240224/g7-liderleri-dondurulan-rus-varliklarina-iliskin-bildiriyi-kabul-etti-1081068395.html
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rusya, ekonomik, ekonomik yaptırım, anton siluanov, rusya maliye bakanlığı, ekonomi, çin halk cumhuriyeti, abd, avrupa birliği
rusya, ekonomik, ekonomik yaptırım, anton siluanov, rusya maliye bakanlığı, ekonomi, çin halk cumhuriyeti, abd, avrupa birliği

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Varlıklarımıza yönelik her türlü eyleme simetrik yanıt vereceğiz

12:55 26.02.2024
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya Maliye Bakanı Anton Siluanov
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarına yönelik her türlü eyleminin simetrik karşılık alacağını belirterek Batı ülkelerinin Rusya’da dondurulan varlıklarına işaret etti.
Sputnik’e demeç veren Siluanov, Rusya’nın yurtdışında dondurulan altın ve döviz rezervlerinin geleceği ile ilgili soru üzerine, “Bu sorunun adresi biz değiliz. Batı ülkelerinin kararlarını yakından takip ediyoruz. Onların da ülkemizde dondurulan varlıkları az değil. Varlıklarımıza yönelik her türlü eylem simetrik karşılık alacak” dedi.
Bu olayın diğer ülkeleri düşünmeye sevk ettiğini söyleyen Siluanov, “Çinliler, Amerikan menkul kıymetlerine katılımlarını azaltıyor. Bu, olup bitenlerin bir sonucu. Dolar ve Euro’nun güvenirliği sarsıldı” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasına tepki olarak Batı ülkeleri Rusya’nın 300 milyar dolar değerindeki ulusal varlıklarının yanı sıra, Rus yatırımcıların fonlarını da dondurmuştu. Avrupa Birliği ülkeleri, dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasının finansmanı için kullanma olasılığını değerlendiriyor.
Kremlin, Batı ülkelerinin Rus varlıkların el koyması durumunda uluslararası hukukun tüm kural ve normlarını bir kez daha ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, varlıkların dondurulmasını ‘hırsızlık’ olarak nitelendirmişti.

Rusya, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasını görüşüyor

Siluanov, aynı zamanda Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasına yönelik görüşme yürüttüklerini ancak henüz bir karar alınmadığını ifade etti.
Gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan hızlı yükselişin, küresel ekonomideki dönüşüm sürecini teyit ettiğini vurgulayan Siluanov, "Gerçekten bir dönüm noktasındayız. Gelişmekte olan ekonomiler, potansiyel açısından G7 ülkelerini çoktan geride bıraktı. Böyle bir dönüşüm 'acısız' gerçekleşmiyor" ifadesini kullandı.
Siluanov, Rusya ve Çin'e yönelik yaptırım ve kısıtlamaların da söz konusu dönüşüm süreciyle ilgili olduğunu kaydederek, yaptırımlardan ötürü her ülkenin zarar gördüğünü bildirdi.
Rus ekonomisinin ise ayakta kaldığını anlatan Siluanov, "Ekonomimiz geçen yıl yüzde 3.6 büyüdü. Sanayi üretimi ve vatandaşların geliri de büyüyor" bilgisini verdi.
Ülkesindeki bütçe konusunun da kontrol altında olduğuna değinen Siluanov, şunları kaydetti:

Gelirler iyi durumda, hatta beklentilerimizin biraz üzerinde. Faiz oranındaki artışın ekonomik faaliyeti etkilediği açık. Aşağı yönlü enflasyon hareketinin, Rusya Merkez Bankasının para politikasını yumuşatmasına olanak sağlayacağını umuyoruz.

Siluanov, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Şu anda bütçe kuralı doğrultusunda iç pazardan kredi temin ediliyor. Yuan cinsinden kredi çekme hakkı da bulunuyor. Çinli ortaklarla görüşmeler uzun süredir sürüyor ancak henüz bir karara varılmadı" açıklamasında bulundu.
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