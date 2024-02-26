https://sputniknews.com.tr/20240226/rus-hava-savunma-sistemleri-belgoroda-yaklasan-bir-ihayi-dusurdu-1081091943.html

Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan bir İHA’yı düşürdü

Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan bir İHA’yı düşürdü

Sputnik Türkiye

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü, ön verilere göre olayda... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T00:06+0300

2024-02-26T00:06+0300

2024-02-26T00:06+0300

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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşan uçak tipi bir İHA’yı düşürdüğünü, ön verilere göre olayda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını ifade etti.Gladkov, “Belgorod bölgesinde hava savunma sistemimiz devreye girdi, şehre yaklaşan uçak tipi bir İHA düşürüldü. Acil servisler sahadaki sonuçlarla ilgili bilgileri netleştiriyor. İlk verilere göre herhangi bir yaralanma ve hasar olmadı” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı da olaya ilişkin bilgi paylaşarak, Moskova saati ile 23.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısında bulunma girişiminin önlendiğini, Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın görevdeki hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesi üzerinde imha edildiğini duyurdu.Bakanlık daha önce de Moskova saati ile 19.00 sularında Kiev rejiminin Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısında bulunma girişiminin önlendiğini, görevdeki hava savunma sistemlerinin Karadeniz hava sahasında 2 adet uçak tipi güdümlü füzeyi imha ettiğini bildirmişti.

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