Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan bir İHA’yı düşürdü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
09:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
09:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
09:47
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
10:24
2 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
10:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
11:11
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
11:23
4 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
11:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
12:20
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
20:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
20:24
1 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
21:11
8 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
21:27
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
21:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
22:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
22:30
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
22:45
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
23:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240226/rus-hava-savunma-sistemleri-belgoroda-yaklasan-bir-ihayi-dusurdu-1081091943.html
Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan bir İHA’yı düşürdü
Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan bir İHA’yı düşürdü
Sputnik Türkiye
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü, ön verilere göre olayda... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T00:06+0300
2024-02-26T00:06+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
iha
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078078622_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_72f63d094b6ee1994a8350735fdc4baf.jpg
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşan uçak tipi bir İHA’yı düşürdüğünü, ön verilere göre olayda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını ifade etti.Gladkov, “Belgorod bölgesinde hava savunma sistemimiz devreye girdi, şehre yaklaşan uçak tipi bir İHA düşürüldü. Acil servisler sahadaki sonuçlarla ilgili bilgileri netleştiriyor. İlk verilere göre herhangi bir yaralanma ve hasar olmadı” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı da olaya ilişkin bilgi paylaşarak, Moskova saati ile 23.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısında bulunma girişiminin önlendiğini, Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın görevdeki hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesi üzerinde imha edildiğini duyurdu.Bakanlık daha önce de Moskova saati ile 19.00 sularında Kiev rejiminin Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısında bulunma girişiminin önlendiğini, görevdeki hava savunma sistemlerinin Karadeniz hava sahasında 2 adet uçak tipi güdümlü füzeyi imha ettiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240225/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-rusya-ile-iliskilerin-gergin-olacagi-bir-doneme-hazirlanma-cagrisi-1081088590.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078078622_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_5259f566db920e157188702678f7febb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, iha
rusya, ukrayna, iha

Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan bir İHA’yı düşürdü

00:06 26.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильниковinsansız hava aracı (İHA) drone drone İHA
insansız hava aracı (İHA) drone drone İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü, ön verilere göre olayda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını bildirdi.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşan uçak tipi bir İHA’yı düşürdüğünü, ön verilere göre olayda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını ifade etti.
Gladkov, “Belgorod bölgesinde hava savunma sistemimiz devreye girdi, şehre yaklaşan uçak tipi bir İHA düşürüldü. Acil servisler sahadaki sonuçlarla ilgili bilgileri netleştiriyor. İlk verilere göre herhangi bir yaralanma ve hasar olmadı” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı da olaya ilişkin bilgi paylaşarak, Moskova saati ile 23.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısında bulunma girişiminin önlendiğini, Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın görevdeki hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesi üzerinde imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık daha önce de Moskova saati ile 19.00 sularında Kiev rejiminin Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısında bulunma girişiminin önlendiğini, görevdeki hava savunma sistemlerinin Karadeniz hava sahasında 2 adet uçak tipi güdümlü füzeyi imha ettiğini bildirmişti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
Ukrayna krizi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Rusya ile ilişkilerin gergin olacağı bir döneme hazırlanma çağrısı
Dün, 19:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала