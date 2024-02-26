https://sputniknews.com.tr/20240226/kuleba-batiyi-ikiyuzlulukle-sucladi-1081102497.html
Kuleba, Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı
Kuleba, Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı
Sputnik Türkiye
Washington ve Brüksel’in yardımlarıyla ayakta durabildiklerini birçok kez itiraf eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD’nin siyasi nabzını tutan... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T12:02+0300
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Rusya’ya ait varlıklara el konulması önünde engeller yaratan Batı'daki müttefiklerini ‘ikiyüzlü’ olarak nitelendiren Kuleba, “Batı'da bazıları radikal şekilciliğe başvurarak, Rus varlıklarına el koymanın hukukun üstünlüğünü ihlal edeceğini iddia ediyor. Bu varlıkların el konulmasının önünde engeller yaratıyor. Ancak bu ikiyüzlülük kokuyor” diye yazdı.Kuleba ayrıca Rus işadamlarının Avrupa’da dondurulmuş mal varlıklarına el konulması çağrısında bulunurken, ayrıca Batı ülkelerinin Rusların yurtdışındaki akraba, tanıdık ve vekillerinin banka hesaplarını daha yakından incelemesi gerektiğini söyledi.Yakın zamanda Avrupa Birliği'ni (AB) tehdit eden Kuleba, 2024 yılının ilk altı ayında AB üyeliğine yönelik diyalog başlatılması gerektiğini belirterek, "AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar bekliyoruz" derken, bekledikleri bir diğer konunun 50 milyar Euro'luk yardım olduğunu ifade etmişti.Yakın zamanda toplanan G7 ülkeleri, Ukrayna'ya verilen ‘zarar’ telafi edilinceye kadar Rus varlıklarının dondurulması kararı almıştı.Ayrıca G7 liderlerinin, AB'nin dondurulmuş Rus varlıkların ilgili mevzuatla bağlantılı olarak kullanılmasını sağlamaya yönelik yasal adımlarını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240225/biden-dondurulan-rus-varliklarinin-ukraynanin-ihtiyaclari-icin-kullanilmasinda-israrci-1081074260.html
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ukrayna, abd, avrupa birliği, batı, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ekonomik yaptırım
ukrayna, abd, avrupa birliği, batı, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ekonomik yaptırım
Kuleba, Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı
12:02 26.02.2024 (güncellendi: 12:03 26.02.2024)
Washington ve Brüksel’in yardımlarıyla ayakta durabildiklerini birçok kez itiraf eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico gazetesi için kaleme aldığı makalede Batı'daki müttefiklerini ikiyüzlülükle suçladı.
Rusya’ya ait varlıklara el konulması önünde engeller yaratan Batı'daki müttefiklerini ‘ikiyüzlü’ olarak nitelendiren Kuleba, “Batı'da bazıları radikal şekilciliğe başvurarak, Rus varlıklarına el koymanın hukukun üstünlüğünü ihlal edeceğini iddia ediyor. Bu varlıkların el konulmasının önünde engeller yaratıyor. Ancak bu ikiyüzlülük kokuyor” diye yazdı.
Kuleba ayrıca Rus işadamlarının Avrupa’da dondurulmuş mal varlıklarına el konulması çağrısında bulunurken, ayrıca Batı ülkelerinin Rusların yurtdışındaki akraba, tanıdık ve vekillerinin banka hesaplarını daha yakından incelemesi gerektiğini söyledi.
Yakın zamanda Avrupa Birliği'ni (AB) tehdit eden Kuleba, 2024 yılının ilk altı ayında AB üyeliğine yönelik diyalog başlatılması gerektiğini belirterek, "AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar bekliyoruz" derken, bekledikleri bir diğer konunun 50 milyar Euro'luk yardım olduğunu ifade etmişti.
Yakın zamanda toplanan G7 ülkeleri, Ukrayna'ya verilen ‘zarar’ telafi edilinceye kadar Rus varlıklarının dondurulması kararı almıştı.
Ayrıca G7 liderlerinin, AB'nin dondurulmuş Rus varlıkların ilgili mevzuatla bağlantılı olarak kullanılmasını sağlamaya yönelik yasal adımlarını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.