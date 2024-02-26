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https://sputniknews.com.tr/20240226/kaza-yapan-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-2-yil-suresi-ile-sigorta-sirketlerinden-para-alinabilir-1081096781.html
Kaza yapan araç sahiplerini ilgilendiriyor: 2 yıl süresi ile sigorta şirketlerinden para alınabilir
Kaza yapan araç sahiplerini ilgilendiriyor: 2 yıl süresi ile sigorta şirketlerinden para alınabilir
Sputnik Türkiye
Trafikte yaşanan kazalar sonucu oluşan maddi hasarların onarılmasının ardından kusursuz olan taraf aracı için değer kaybı tazminatı alabiliyor. Bazı kişiler... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T10:11+0300
2024-02-26T10:12+0300
ekonomi
araç
kaza
sigorta
avukat
itiraz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/09/1053641319_0:46:360:249_1920x0_80_0_0_37396ccb54b157a28eb9fa99050fe22d.jpg
Kaza sonrasında hasar gören araçlar TRAMER sistemine işleniyor ve kusur oranları görülüyor. Bu aşamadan sonra kusursuz taraf aracı onarıldıktan sonra karşı tarafın sigorta şirketine başvurarak değer kaybının ödenmesini talep edebiliyor. Türkiye'de değer kaybı tazminatlarına başvuru düşük kalıyor. Bu aşamada kusurlu olan taraftan para çıkmıyor ve değer kaybını sigorta şirketi ödüyor.Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın derlediği habere göre Türkiye'deki araçların kazaya karışması ve sonrasında tadilat görmesi satış anında fiyatlarında düşüş yaratıyor. Galericiler tarafından 30 yıl önce ortaya çıkarılan bu uygulama nedeniyle ufak bir çizik nedeniyle boyanan parça nedeniyle aracın fiyatı 50-100 bin lira daha düşüyor. Bu durumu galericiler uyguladığı için bireysel olarak araç almak isteyenler de uygulamaya başladı. Avrupa'da ise bu durum farklı işliyor, kaza yapan aracın parçası yenilendiği için değerini kaybetmiyor ve daha bakımlı olduğu için yüksek kondisyonda sayılabiliyor. Ancak ülkemizde ucuza kusur gizleyen kaporta ve boyacılar nedeniyle araçlar tadilattan kısa süre sonra çürümeye başlıyor.Değer kaybında formül belirlendiDeğer kaybı için aracın modeli ne olursa olsun değer kaybı için başvuru yapılıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, değer kaybının nasıl hesaplanacağını da açıkladı. Hesaplama yapılacak formülde aracın modeli, kilometresi, piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasar nedeniyle değişen parçanın değerinin nasıl hesaplanacağı formülle sabitlendi.Değer kaybını eksper belirleyecekDeğer kaybına ilişkin formülle hesaplamayı sigorta şirketinin belirlediği eksper düzenliyor ve hesaplamayı yapıp sigorta şirketine bildiriyor. Bu aşamanın ardından sigorta şirketi ödeme günü belirleyip mağdur tarafa parasını nakit olarak banka hesabı aracılığıyla ödüyor.Tüm hasarlar için ödeme yapılıyorAracın en basit onarımı yapılacak parçasından en ağır hasarlara kadar ödeme yapılıyor. Örnek vermek gerekirse tamponunuzda oluşan bir çizik için de değer kaybı tazminatına başvurabilirsiniz. Aracınız çok eski ya da yüksek kilometreli olsa da başvurabiliyorsunuz.Nasıl tazminat alınacak?Trafik kazası anında oluşturulan tüm evrakları kaybetmemeniz gerekiyor. Başvuruyu yaparken hasar ekspertiz raporu (bunu eksper dosyaya ekleyecek), aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi, hasar fotoğrafları, banka hesap bilgisi (IBAN), kaza tespit tutanağı fotokopisini toplayarak ilgili sigorta şirketinin varsa internet sitesi üzerindeki sekmeden yoksa irtibat kurarak evrakları bizzat teslim edip tazminatınızı alabilirsiniz. Birçok sigorta şirketi bu işi internet üzerinden oluşturdukları sayfaya yüklemeler yapılarak çok kolay şekilde başvuru yapılmasını sağlıyor.Aracılara güvenmeyinBu işlemi yaparken aracı, komisyoncu, avukatlara para kaptırmayın ve değer kaybı tazminatı işlemlerini kendiniz yürütün. Şayet çok yüksek rakamları sigorta şirketinden alacağını iddia eden avukat, aracı ve komisyoncu varsa bu durumu tutanak altına alın ve tutarı belirleyin. Belirlenen tutarda mutabık kalındığına dair sözleşme yapın ve gerekirse tutar kadar çek-seneti makul bir süre için avukat, aracı ve komisyoncudan talep edin. Verilen çekin karşılığını sorgulamayı, senete de kefil eklemeyi unutmayın. Bunları yapmıyorlarsa kesinlikle güvenmeyin.Sizin yapacağınız birkaç işlemden fazlasını yapmayıp paranızdan da yüksek komisyon talep edeceklerdir. İşlemlerinizi kendiniz yürütün. Eksik bir evrak varsa sigorta şirketi zaten sizinle iletişime geçecektir.İtiraz hakkı varDeğer kaybı tazminatını düşük bulursanız dava açarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun formülü uygulanacağı için dava gibi süreçler olumlu sonuçlanmayabilir. Bu nedenle avukat masrafı vs... uğraşmamak için çıkan tazminatı kabul edebilirsiniz.Değer kaybı tazminatına başvurmak için kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sigorta şirketine başvurulması gerekiyor. Aynı araçla defalarca kazaya karışılıp haklı taraf olursanız her kaza için değer kaybı talep edebilirsiniz. Farklı araçlar için de haklı tarafsanız yine değer kaybı tazminatı alabilirsiniz. Aracınızı satmış olsanız da başvuru yapabiliyorsunuz.
https://sputniknews.com.tr/20231001/seddkdan-sigorta-ve-reasurans-ile-emeklilik-sirketlerine-yonelik-teblig-1075930195.html
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araç, kaza, sigorta, avukat, itiraz
araç, kaza, sigorta, avukat, itiraz

Kaza yapan araç sahiplerini ilgilendiriyor: 2 yıl süresi ile sigorta şirketlerinden para alınabilir

10:11 26.02.2024 (güncellendi: 10:12 26.02.2024)
© DHA / Trafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
© DHA /
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Trafikte yaşanan kazalar sonucu oluşan maddi hasarların onarılmasının ardından kusursuz olan taraf aracı için değer kaybı tazminatı alabiliyor. Bazı kişiler bunu iş olarak yapmaya kalkıp komisyon talep etse de sigorta şirketleri üzerinden çok kolay şekilde aracısız-komisyonsuz değer kayıpları tahsil ediliyor.
Kaza sonrasında hasar gören araçlar TRAMER sistemine işleniyor ve kusur oranları görülüyor. Bu aşamadan sonra kusursuz taraf aracı onarıldıktan sonra karşı tarafın sigorta şirketine başvurarak değer kaybının ödenmesini talep edebiliyor. Türkiye'de değer kaybı tazminatlarına başvuru düşük kalıyor. Bu aşamada kusurlu olan taraftan para çıkmıyor ve değer kaybını sigorta şirketi ödüyor.
Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın derlediği habere göre Türkiye'deki araçların kazaya karışması ve sonrasında tadilat görmesi satış anında fiyatlarında düşüş yaratıyor. Galericiler tarafından 30 yıl önce ortaya çıkarılan bu uygulama nedeniyle ufak bir çizik nedeniyle boyanan parça nedeniyle aracın fiyatı 50-100 bin lira daha düşüyor. Bu durumu galericiler uyguladığı için bireysel olarak araç almak isteyenler de uygulamaya başladı. Avrupa'da ise bu durum farklı işliyor, kaza yapan aracın parçası yenilendiği için değerini kaybetmiyor ve daha bakımlı olduğu için yüksek kondisyonda sayılabiliyor. Ancak ülkemizde ucuza kusur gizleyen kaporta ve boyacılar nedeniyle araçlar tadilattan kısa süre sonra çürümeye başlıyor.

Değer kaybında formül belirlendi

Değer kaybı için aracın modeli ne olursa olsun değer kaybı için başvuru yapılıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, değer kaybının nasıl hesaplanacağını da açıkladı. Hesaplama yapılacak formülde aracın modeli, kilometresi, piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasar nedeniyle değişen parçanın değerinin nasıl hesaplanacağı formülle sabitlendi.

Değer kaybını eksper belirleyecek

Değer kaybına ilişkin formülle hesaplamayı sigorta şirketinin belirlediği eksper düzenliyor ve hesaplamayı yapıp sigorta şirketine bildiriyor. Bu aşamanın ardından sigorta şirketi ödeme günü belirleyip mağdur tarafa parasını nakit olarak banka hesabı aracılığıyla ödüyor.

Tüm hasarlar için ödeme yapılıyor

Aracın en basit onarımı yapılacak parçasından en ağır hasarlara kadar ödeme yapılıyor. Örnek vermek gerekirse tamponunuzda oluşan bir çizik için de değer kaybı tazminatına başvurabilirsiniz. Aracınız çok eski ya da yüksek kilometreli olsa da başvurabiliyorsunuz.

Nasıl tazminat alınacak?

Trafik kazası anında oluşturulan tüm evrakları kaybetmemeniz gerekiyor. Başvuruyu yaparken hasar ekspertiz raporu (bunu eksper dosyaya ekleyecek), aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi, hasar fotoğrafları, banka hesap bilgisi (IBAN), kaza tespit tutanağı fotokopisini toplayarak ilgili sigorta şirketinin varsa internet sitesi üzerindeki sekmeden yoksa irtibat kurarak evrakları bizzat teslim edip tazminatınızı alabilirsiniz. Birçok sigorta şirketi bu işi internet üzerinden oluşturdukları sayfaya yüklemeler yapılarak çok kolay şekilde başvuru yapılmasını sağlıyor.

Aracılara güvenmeyin

Bu işlemi yaparken aracı, komisyoncu, avukatlara para kaptırmayın ve değer kaybı tazminatı işlemlerini kendiniz yürütün. Şayet çok yüksek rakamları sigorta şirketinden alacağını iddia eden avukat, aracı ve komisyoncu varsa bu durumu tutanak altına alın ve tutarı belirleyin. Belirlenen tutarda mutabık kalındığına dair sözleşme yapın ve gerekirse tutar kadar çek-seneti makul bir süre için avukat, aracı ve komisyoncudan talep edin. Verilen çekin karşılığını sorgulamayı, senete de kefil eklemeyi unutmayın. Bunları yapmıyorlarsa kesinlikle güvenmeyin.
Sizin yapacağınız birkaç işlemden fazlasını yapmayıp paranızdan da yüksek komisyon talep edeceklerdir. İşlemlerinizi kendiniz yürütün. Eksik bir evrak varsa sigorta şirketi zaten sizinle iletişime geçecektir.

İtiraz hakkı var

Değer kaybı tazminatını düşük bulursanız dava açarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun formülü uygulanacağı için dava gibi süreçler olumlu sonuçlanmayabilir. Bu nedenle avukat masrafı vs... uğraşmamak için çıkan tazminatı kabul edebilirsiniz.
Değer kaybı tazminatına başvurmak için kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sigorta şirketine başvurulması gerekiyor. Aynı araçla defalarca kazaya karışılıp haklı taraf olursanız her kaza için değer kaybı talep edebilirsiniz. Farklı araçlar için de haklı tarafsanız yine değer kaybı tazminatı alabilirsiniz. Aracınızı satmış olsanız da başvuru yapabiliyorsunuz.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2023
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SEDDK'dan sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerine yönelik tebliğ
1 Ekim 2023, 19:25
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