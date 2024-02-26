https://sputniknews.com.tr/20240226/iyi-parti-milletvekili-partisinden-istifa-etti-1081102176.html
İYİ Parti Milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Parti Milletvekili partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T11:55+0300
2024-02-26T11:55+0300
2024-02-26T11:55+0300
politika
iyi parti
istifa
seçim
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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı.'Her veda zordur'Karakeçili paylaşımında "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/yeniden-refah-partisinde-vekil-duzeyinde-istifa--1080926412.html
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iyi parti, istifa, seçim
İYİ Parti Milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Karakeçili paylaşımında "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.