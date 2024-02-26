https://sputniknews.com.tr/20240226/gida-dedektifi-hesabinin-sahibi-musa-ozsoy-gozaltina-alindi-1081117312.html
'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy serbest bırakıldı
'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada 'Gıda Dedektifi isimli hesabın sahibi Musa Özsoy gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T20:40+0300
2024-02-26T20:40+0300
2024-02-26T21:17+0300
gıda dedektifi
türkiye
gözaltı
murat ülker
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Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla tanınan 'Gıda Dedektifi' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy gözaltına alındı.‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan paylaşımda “Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır. Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir” ifadeleri kullanıldı.Serbest bırakıldıHesaptan yapılan son açıklamada ise "Musa Özsoy serbest bırakıldı. Bizi hassasiyetle misafir eden polislerimize ve nöbetçi savcımıza teşekkür ederiz. Herkes bilsin ki; Türkiye'nin en zengin "adamının" bizi susturmaya, korkutmaya, tek kelimemizi bile satın almaya asla ama asla gücü yetmeyecek" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/oyuncu-tolga-savaci-hayatini-kaybetti-1081116334.html
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gıda dedektifi, gözaltı, murat ülker
gıda dedektifi, gözaltı, murat ülker
'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy serbest bırakıldı
20:40 26.02.2024 (güncellendi: 21:17 26.02.2024)
Sosyal medyada 'Gıda Dedektifi isimli hesabın sahibi Musa Özsoy gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla tanınan 'Gıda Dedektifi' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy gözaltına alındı.
‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan paylaşımda “Murat Ülker tarafından yapılan yeni bir suç duyurusu kapsamında hesap yöneticimiz Musa Özsoy bir kez daha bu akşam itibariyle gözaltına alınmıştır. Şu bilinmelidir ki, iftira ve ithamlara dayalı bu ve benzeri suç duyurularına asıl cevap elbette toplum tarafından verilecektir” ifadeleri kullanıldı.
Hesaptan yapılan son açıklamada ise "Musa Özsoy serbest bırakıldı. Bizi hassasiyetle misafir eden polislerimize ve nöbetçi savcımıza teşekkür ederiz. Herkes bilsin ki; Türkiye'nin en zengin "adamının" bizi susturmaya, korkutmaya, tek kelimemizi bile satın almaya asla ama asla gücü yetmeyecek" denildi.