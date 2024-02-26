https://sputniknews.com.tr/20240226/galatasarayin-eski-futbolcusu-almanyada-doner-milyoneri-oldu-1081096309.html
Galatasaray'ın eski futbolcusu Almanya'da döner milyoneri oldu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Almanya'da döner milyoneri oldu
Sputnik Türkiye
Eski Galatasaraylı futbolcu Lucas Podolski'nin, Almanya genelinde 30'a yakın şube açarak "döner kralı" olma yolunda ilerlediği belirtiliyor. Podolski'nin... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T09:35+0300
2024-02-26T09:35+0300
2024-02-26T09:35+0300
yaşam
galatasaray
döner
lukas podolski
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Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giyen Lucas Podolski Türk döneri sayesinde hatırı sayılır bir servet edindi.2018 yılında Almanya’nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Alman futbolcu bugün ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.Podolski'nin serveti şu an 180 milyon sterlin yani 7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirasını buldu.Ancak bu rakamın içinde futbol hayatında kazandığı paranın da olduğu belirtiliyor.Eski Alman milli futbolcu, Arsenal’da oynadığı yıllarda haftalık 100 bin sterlin maaş alıyordu.Tecrübeli forvet ayrıca futbolu da bırakmış değil. Podolski şu anda Polonya ekibi Gornik Zabrze'de üçüncü sezonunu yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220528/galatasarayin-eski-futbolcusu-podolskiden-nef-stadyumuna-ziyaret-ben-gercek-bir-aslanim-1056757763.html
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galatasaray, döner, lukas podolski
galatasaray, döner, lukas podolski
Galatasaray'ın eski futbolcusu Almanya'da döner milyoneri oldu
Eski Galatasaraylı futbolcu Lucas Podolski'nin, Almanya genelinde 30'a yakın şube açarak "döner kralı" olma yolunda ilerlediği belirtiliyor. Podolski'nin toplam servetinin 210 milyon euro'yu aştığı ifade ediliyor.
Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giyen Lucas Podolski Türk döneri sayesinde hatırı sayılır bir servet edindi.
2018 yılında Almanya’nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Alman futbolcu bugün ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.
Podolski'nin serveti şu an 180 milyon sterlin yani 7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirasını buldu.
Ancak bu rakamın içinde futbol hayatında kazandığı paranın da olduğu belirtiliyor.
Eski Alman milli futbolcu, Arsenal’da oynadığı yıllarda haftalık 100 bin sterlin maaş alıyordu.
Tecrübeli forvet ayrıca futbolu da bırakmış değil. Podolski şu anda Polonya ekibi Gornik Zabrze'de üçüncü sezonunu yaşıyor.