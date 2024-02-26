https://sputniknews.com.tr/20240226/filistin-basbakani-istiyye-gorevinden-istifa-etti-1081112997.html
Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti
Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye, Filistinliler arasında siyasi düzenlemeler konusunda geniş bir mutabakatın oluşmasını sağlamak amacıyla görevinden istifa... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T16:37+0300
2024-02-26T16:37+0300
2024-02-26T16:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
gazze
gazze şeridi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, Filistin yönetiminden istifa haberi geldi. Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye bugün yaptığı açıklamada, Filistinliler arasında siyasi düzenlemeler konusunda geniş bir mutabakatın oluşmasını sağlamak amacıyla görevinden istifa ettiğini belirtti. Filistin Başbakanı kabineye yaptığı açıklamada, “Bir sonraki aşama, Gazze Şeridi’nde ortaya çıkan gerçekliği, ulusal birlik görüşmelerini ve Filistinliler arası bir uzlaşıya duyulan ihtiyacı dikkate alan yeni bir hükümet ve siyasi düzenlemeler gerektirecek. Buna ek olarak Otorite’nin Filistin topraklarının tamamı üzerindeki yetkisinin genişletilmesini gerektirecektir” dedi.İştiyye’nin istifasının yürürlüğe girmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın onayı gerekirken, Abbas, İştiyye’nin yeni bir atama yapılana dek görevine devam etmesini isteyebilir.
https://sputniknews.com.tr/20240226/bm-israilin-refah-plani-yardimlarimizin-tabutuna-son-civiyi-cakacak-1081105382.html
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Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti
Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye, Filistinliler arasında siyasi düzenlemeler konusunda geniş bir mutabakatın oluşmasını sağlamak amacıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, Filistin yönetiminden istifa haberi geldi. Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye bugün yaptığı açıklamada, Filistinliler arasında siyasi düzenlemeler konusunda geniş bir mutabakatın oluşmasını sağlamak amacıyla görevinden istifa ettiğini belirtti.
Filistin Başbakanı kabineye yaptığı açıklamada, “Bir sonraki aşama, Gazze Şeridi’nde ortaya çıkan gerçekliği, ulusal birlik görüşmelerini ve Filistinliler arası bir uzlaşıya duyulan ihtiyacı dikkate alan yeni bir hükümet ve siyasi düzenlemeler gerektirecek. Buna ek olarak Otorite’nin Filistin topraklarının tamamı üzerindeki yetkisinin genişletilmesini gerektirecektir” dedi.
İştiyye’nin istifasının yürürlüğe girmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın onayı gerekirken, Abbas, İştiyye’nin yeni bir atama yapılana dek görevine devam etmesini isteyebilir.