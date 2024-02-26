Erdoğan: İstanbul'a hizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir

İstanbul'da 5 yıl boşa geçti yapamazlar, yapmazlar. İstanbul'da 5 yıl boşa geçti yapamazlar, yapmazlar.

(Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi) Hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik (Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi) Hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik

İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon avro olacağını hesaplıyoruz Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon avro olacağını hesaplıyoruz

Diyoruz ki, yeniden İstanbul Diyoruz ki, yeniden İstanbul

İşte Marmaray kim yaptı? Biz. Avrasya Tüneli, kim yaptı? Ya bir de sen bir şey yap. İşte Marmaray kim yaptı? Biz. Avrasya Tüneli, kim yaptı? Ya bir de sen bir şey yap.

İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu. Yatırım var mı? Yok. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu. Yatırım var mı? Yok.

İstanbul'a hizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldular. Şu İstanbul'un ulaşım sorunu konusunda attığı bir adım var mı? Toplu taşımada her taraf rezillik. İstanbul'a hizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldular. Şu İstanbul'un ulaşım sorunu konusunda attığı bir adım var mı? Toplu taşımada her taraf rezillik.

Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor, bizler yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat böyle bir imkana sahip mi? Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor, bizler yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat böyle bir imkana sahip mi?