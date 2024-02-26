Erdoğan: İstanbul'a hizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir
13:26 26.02.2024 (güncellendi: 13:52 26.02.2024)
© AA / Murat KulaErdoğan
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a hizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni”nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
İstanbul'da 5 yıl boşa geçti yapamazlar, yapmazlar.
(Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi) Hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik
İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon avro olacağını hesaplıyoruz
Diyoruz ki, yeniden İstanbul
İşte Marmaray kim yaptı? Biz. Avrasya Tüneli, kim yaptı? Ya bir de sen bir şey yap.
İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu. Yatırım var mı? Yok.
İstanbul'a hizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldular. Şu İstanbul'un ulaşım sorunu konusunda attığı bir adım var mı? Toplu taşımada her taraf rezillik.
Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor, bizler yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat böyle bir imkana sahip mi?
Kaldığımız yerden yeniden 'Bismillah' diyerek işe koyulacak, inşallah aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz
15 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı.