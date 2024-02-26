https://sputniknews.com.tr/20240226/dhc-lideri-pusilin-zelenskiy-ukrayna-ordusunun-kayiplari-hakkinda-yalan-soyledi-1081108099.html
DHC lideri Puşilin: Zelenskiy, Ukrayna ordusunun kayıpları hakkında yalan söyledi
DHC lideri Puşilin: Zelenskiy, Ukrayna ordusunun kayıpları hakkında yalan söyledi
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna ordusunun verdiği zayiatla ilgili yüzsüzce yalan söylediğini, rakamın kat... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T14:34+0300
2024-02-26T14:34+0300
2024-02-26T14:34+0300
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Yakın zamanda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılının şubat ayından bu yana ölen Ukraynalı asker sayısının 31 bin olduğunu iddia etmişti.DHC lideri Puşilin, Sputnik’e açıklamasında, söz konusu iddiayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Zelenskiy’in bunu neden yaptığını anlatan Puşilin, “Eski Ukrayna’dan geriye kalan arazide gerilim artıyor ve Zelensky bu yalanlarla, özellikle de orada norm haline gelen şiddet yoluyla seferberlik yöntemlerinin yol açtığı rahatsızlığı azaltmaya çalışıyor” yorumunda bulundu.Bu yılın ocak ayında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında 215 binden fazla asker ile 28 bin silah ve teçhizatı kaybettiğini, stratejik inisiyatifin Rusya ordusunda olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-son-bir-ayda-23-bin-asker-kaybetti-1080310284.html
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ukrayna ordusu, kiev, vladimir zelenskiy, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rus ordusu
ukrayna ordusu, kiev, vladimir zelenskiy, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rus ordusu
DHC lideri Puşilin: Zelenskiy, Ukrayna ordusunun kayıpları hakkında yalan söyledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna ordusunun verdiği zayiatla ilgili yüzsüzce yalan söylediğini, rakamın kat kat fazla olduğunu belirtti.
Yakın zamanda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılının şubat ayından bu yana ölen Ukraynalı asker sayısının 31 bin olduğunu iddia etmişti.
DHC lideri Puşilin, Sputnik’e açıklamasında, söz konusu iddiayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Zelenskiy’in yine küstahça ve yüzsüzce söylediği bir yalan. Diyelim ki, savaş alanında bıraktıkları cesetleri saymıyorlar. Ama bu durumda bile Zelesnkiy’in dile getirdiği rakam, Ukrayna rejiminin ölen militanların gerçek rakamıyla karşılaştırıldığında kat kat azaltıldı. Sadece Artyomovsk, Maryinka ve Avdeyevka’da düşman, onun açıkladığı 31 binden çok daha fazla kaybetti.
Zelenskiy’in bunu neden yaptığını anlatan Puşilin, “Eski Ukrayna’dan geriye kalan arazide gerilim artıyor ve Zelensky bu yalanlarla, özellikle de orada norm haline gelen şiddet yoluyla seferberlik yöntemlerinin yol açtığı rahatsızlığı azaltmaya çalışıyor” yorumunda bulundu.
Bu yılın ocak ayında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında 215 binden fazla asker ile 28 bin silah ve teçhizatı kaybettiğini, stratejik inisiyatifin Rusya ordusunda olduğunu belirtmişti.