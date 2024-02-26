https://sputniknews.com.tr/20240226/dhc-lideri-pusilin-zelenskiy-ukrayna-ordusunun-kayiplari-hakkinda-yalan-soyledi-1081108099.html

DHC lideri Puşilin: Zelenskiy, Ukrayna ordusunun kayıpları hakkında yalan söyledi

DHC lideri Puşilin: Zelenskiy, Ukrayna ordusunun kayıpları hakkında yalan söyledi

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna ordusunun verdiği zayiatla ilgili yüzsüzce yalan söylediğini, rakamın kat... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T14:34+0300

2024-02-26T14:34+0300

2024-02-26T14:34+0300

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

kiev

vladimir zelenskiy

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

rus ordusu

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Yakın zamanda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılının şubat ayından bu yana ölen Ukraynalı asker sayısının 31 bin olduğunu iddia etmişti.DHC lideri Puşilin, Sputnik’e açıklamasında, söz konusu iddiayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Zelenskiy’in bunu neden yaptığını anlatan Puşilin, “Eski Ukrayna’dan geriye kalan arazide gerilim artıyor ve Zelensky bu yalanlarla, özellikle de orada norm haline gelen şiddet yoluyla seferberlik yöntemlerinin yol açtığı rahatsızlığı azaltmaya çalışıyor” yorumunda bulundu.Bu yılın ocak ayında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında 215 binden fazla asker ile 28 bin silah ve teçhizatı kaybettiğini, stratejik inisiyatifin Rusya ordusunda olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-son-bir-ayda-23-bin-asker-kaybetti-1080310284.html

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ukrayna ordusu, kiev, vladimir zelenskiy, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rus ordusu