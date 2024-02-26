https://sputniknews.com.tr/20240226/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-kredi-kartina-taksit-kaldirildi-iddialarina-aciklama-1081118678.html
Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi
Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T22:16+0300
2024-02-26T22:16+0300
2024-02-26T22:25+0300
türkiye
kredi kartı
taksit
taksit yasağı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündeme gelen 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı.” iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/gida-dedektifi-hesabinin-sahibi-musa-ozsoy-gozaltina-alindi-1081117312.html
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kredi kartına taksit kaldırıldı mı, kredi kartına taksit ne zaman kalkacak, kredi kartı taksit
kredi kartına taksit kaldırıldı mı, kredi kartına taksit ne zaman kalkacak, kredi kartı taksit
Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi
22:16 26.02.2024 (güncellendi: 22:25 26.02.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu. Açıklamada taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığı bildirildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündeme gelen 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı.” iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.