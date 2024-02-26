https://sputniknews.com.tr/20240226/bekci-kendisine-yumruk-atan-kisiyi-vurdu-1081112264.html

Bekçi, kendisine yumruk atan kişiyi vurdu

Bekçi, kendisine yumruk atan kişiyi vurdu

Sputnik Türkiye

Zeytinburnu'nda görev yapan bekçi, kendisine yumruk atan saldırganı silahla yaraladı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T16:08+0300

2024-02-26T16:08+0300

2024-02-26T16:08+0300

türkiye

bekçi

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Zeytinburnu'nda görev yapan bekçi, kendisine yumruk atan saldırganı silahla yaraladı.Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu yakınında görev yapan bekçi O.A. ile yanına gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın ardından uzaklaşan gruptakilerden B.K.Ö, geriye dönerek bekçiye yumruk attı. Bunun üzerine O.A, B.K.Ö'ye silahla ateş etti.Yaralanan B.K.Ö. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Yapılan çalışma sonucu B.K.Ö'nün "uyuşturucu madde kullanmak", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "otodan hırsızlık" gibi 14 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.Bekçiyle tartışan gruptakilerden E.S'nin 7, T.S'nin de 10 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

bekçi