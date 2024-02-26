https://sputniknews.com.tr/20240226/bakan-tunc-arabuluculukta-basari-orani-yuzde-67-1081104204.html

Bakan Tunç: Arabuluculukta başarı oranı yüzde 67

Bakan Tunç: Arabuluculukta başarı oranı yüzde 67

Sputnik Türkiye

Hakimlere Yönelik Arabuluculuk ve Tahkim Bilgilendirme Semineri’ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 129 bin 259... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T12:47+0300

2024-02-26T12:47+0300

2024-02-26T12:47+0300

türkiye

arabuluculuk

karaburun

yılmaz tunç

adalet bakanlığı

mahkeme

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimlere Yönelik Arabuluculuk ve Tahkim Bilgilendirme Semineri’ne katıldı. Ankara’da bir otelde düzenlenen semineri birçok yargı mensubu takip etti.Bakan Tunç, konuşmasında Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile Adalet Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen “Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen “Hakimlere Yönelik Arabuluculuk ve Tahkim Bilgilendirme Semineri” hakkında bilgi verdi.Tunç, son 21 yılda sağladıkları güven ve istikrarın, ülkeyi sürekli büyüyen bir ekonomi haline getirdiğini söyledi. Bu büyümeyle de ticari ilişkiler, sosyal ve ekonomik hayat gelişirken bu gelişimin sonucunda yeni hukuki ilişkiler ve kurumlar da ortaya çıktığını vurguladı.Bunun sonucunda mahkemelerin iş yükünü arttırdığını belirten Bakan Tunç, tüm dünyada her geçen gün hukuk sistemlerinde yerini alan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin, Türkiye’de de genişleyerek yerini almaya devam ettiğini ifade etti.Arabuluculuk hakkında bilgi veren Tunç, “Uyuşmazlıkların çözümünde, adalet gayesine uygun çatışma önleme ve ihtilafların çözümü yöntemlerine ihtiyaç artmıştır. Arabuluculuk; tarafların dostane bir şekilde, barışçıl bir yöntemle, uzlaşarak haklarına az masrafla daha kısa sürede kavuşmasını sağlayan bir yöntemdir. Ve böylece yargının da iş yükünü azaltan, bu nedenle yargının da kalitesine katkı sunan bir mekanizmadır” şeklinde konuştu.“Kiracı, kiraya veren uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözecektir”İlamsız icra yoluyla tahliye hariç kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar için zorunlu arabuluculuk sisteminin getirildiğini söyleyen Tunç, “Müzakereyle çözüme kavuşturulmaya uygun olan taşınmaz kirasına ilişkin uyuşmazlıkların da kazan kazan ilkesi doğrultusunda çözümlenmesi için önemli bir adım attık. Bu sayede, toplumun hemen hemen her kesiminin gerek kiracı gerekse de kiraya veren olarak dahil olabileceği söz konusu uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülerek ticari ve sosyal hayata katkı sağlanmış olacaktır. Söz konusu düzenleme ile kiracı kiralayanın yaşayabileceği ihtilafları büyümeden barışçıl şekilde çözülmekte ve toplumsal barışa katkı sunulmaktadır” ifadelerine yer verdi.“Arabulucuya başvuru sayısının 129 bin 259”Uyuşmazlıklarda arabuluculuk sistemini getirdiklerini belirten Tunç, kira davalarında arabulucuya başvuru sayısının 129 bin 259’u bulduğunu, bu başvurulardan 69 bin 239’unun anlaşma ile sonuçlandığını kaydetti. Tunç, ardından şöyle devam etti:“Arabuluculuğa 172 bin 444 başvuru yapılmıştır”7. yargı paketi ile birlikte arabuluculuk konularına değinen Tunç, “Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 32 bin 647 başvuru, kat mülkiyeti uyuşmazlıklardan kaynaklı 7 bin 511 başvuru, komşuluk hukuku uyuşmazlıklardan kaynaklı 2 bin 590 başvuru, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 437 başvuru, buna az önce bahsettiğim kira uyuşmazlığından kaynaklanan 129 bin 259 başvuruyu eklersek toplam 172 bin 444 başvuru yapılmıştır” dedi.“Başarı oranı yüzde 67’dir”Arabuluculuğa ilişkin tüm başvuru sayıları hakkında bilgi veren Tunç, “İhtiyari ve zorunlu arabuluculukta 2013’ten bu yana toplamda; 5 milyon 486 bin başvuru yapılmış, 3 milyon 573 bin 900’ü anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu noktada başarı oranı yüzde 67’dir. Bu oran büyük bir başarıyı ortaya koymaktadır. Yılda, bir mahkemede ortalama 500 dosyanın karara bağlandığını kabul edersek, 650 mahkemenin iş yüküne denk gelmektedir” diye konuştu.

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arabuluculuk, karaburun, yılmaz tunç, adalet bakanlığı, mahkeme