https://sputniknews.com.tr/20240226/azerbaycanda-hocali-katliaminin-kurbanlari-aniliyor-1081100497.html

Azerbaycan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor

Azerbaycan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor

Sputnik Türkiye

Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T11:27+0300

2024-02-26T11:27+0300

2024-02-26T11:27+0300

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Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti. Anıta karanfil bırakan vatandaşlar katliamın kurbanlarını andı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dua okurken bazıları da 32 yıl önce yaşanan acı olayı hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.'Karabağ özgürdür ve Hocalılı kardeşlerimizin ata yurtlarına geriye dönüşü başlamıştır'Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları ile Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.Büyükelçi Bağcı, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hocalı Katliamı'nın acısını yüreklerinde derinden hissettiklerini söyledi.Bağcı, bir taraftan hüzün yaşarken diğer taraftan da Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması nedeniyle sevinç yaşadıklarını vurgulayarak "Antiterör harekatıyla birlikte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tesis edilmiştir. Hocalı'da katledilen kardeşlerimizin intikamı alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in en anlamlı yükselttiği bayrak Şuşa'dan sonra Hankendi'de ve Hocalı'da yüceltilen bayraktır." dedi.Kardeş Azerbaycan'ın acısını derinden hissettiklerini ifade etmek için Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ettiklerini belirten Bağcı, "Ama sevincimiz de çok daha büyük. Artık Karabağ özgürdür ve Hocalılı kardeşlerimizin ata yurtlarına geriye dönüşü başlamıştır." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230920/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-konusuyor-1075633694.html

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azerbaycan, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, ermenistan ordusu, hocalı, katliam