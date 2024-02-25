https://sputniknews.com.tr/20240225/ukrayna-ordusu-donetske-yeni-bir-fuze-saldirisi-duzenledi-1081088715.html

Ukrayna ordusu Donetsk’e yeni bir füze saldırısı düzenledi

Ukrayna ordusu Donetsk’e yeni bir füze saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T19:26+0300

2024-02-25T19:26+0300

2024-02-25T19:26+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

donetsk

füze

sivil can kaybı

sivil

sivil kayıp

rusya savunma bakanlığı

rusya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080407077_0:117:2474:1509_1920x0_80_0_0_d59c49b7422254e5a0b341bc04697a4f.jpg

Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yerel saatle 17.10’da (TSİ ile aynı) çok namlulu roketatar sistemlerinden Donetsk’e 8 füze ateşledi.Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları tarafından saat 17.10’da Netaylovo - Donetsk (Kuybışevskiy ve Kievskiy ilçeleri) yönünde çok namlulu roketatar sistemlerinden 8 füze ateşlediği saptandı” ifadelerine yer verildi.Temsilcilik ayrıca saat 14.00’te ise Donetsk’in Kirovskiy ilçesine 155 mm’lik 2 top mermisinin ateşlendiği bilgisini verdi.Kirovskiy ilçesi Donetsk’in güneybatısında, Kuybışevskiy ilçesi de batısında yer alırken, Petrovskiy ilçesi ise kentin batı banliyösüne, kent merkezinden en uzak mesafedeki bölgede bulunuyor. DHC’nin Kiev’den bağımsızlığını ilan ettiği 2014’ten bu yana bu ilçe Ukrayna güçleri tarafından düzenli olarak bombalanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240225/abdnin-rusyaya-yonelik-ikincil-yaptirimlarina-tepkiler-buyuyor-1081076110.html

ukrayna

donetsk

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, füze, sivil can kaybı, sivil, sivil kayıp, rusya savunma bakanlığı, rusya