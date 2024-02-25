https://sputniknews.com.tr/20240225/ukrayna-ordusu-donetske-yeni-bir-fuze-saldirisi-duzenledi-1081088715.html
Ukrayna ordusu Donetsk’e yeni bir füze saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusu Donetsk’e yeni bir füze saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T19:26+0300
2024-02-25T19:26+0300
2024-02-25T19:26+0300
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Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yerel saatle 17.10’da (TSİ ile aynı) çok namlulu roketatar sistemlerinden Donetsk’e 8 füze ateşledi.Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları tarafından saat 17.10’da Netaylovo - Donetsk (Kuybışevskiy ve Kievskiy ilçeleri) yönünde çok namlulu roketatar sistemlerinden 8 füze ateşlediği saptandı” ifadelerine yer verildi.Temsilcilik ayrıca saat 14.00’te ise Donetsk’in Kirovskiy ilçesine 155 mm’lik 2 top mermisinin ateşlendiği bilgisini verdi.Kirovskiy ilçesi Donetsk’in güneybatısında, Kuybışevskiy ilçesi de batısında yer alırken, Petrovskiy ilçesi ise kentin batı banliyösüne, kent merkezinden en uzak mesafedeki bölgede bulunuyor. DHC’nin Kiev’den bağımsızlığını ilan ettiği 2014’ten bu yana bu ilçe Ukrayna güçleri tarafından düzenli olarak bombalanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240225/abdnin-rusyaya-yonelik-ikincil-yaptirimlarina-tepkiler-buyuyor-1081076110.html
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ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, füze, sivil can kaybı, sivil, sivil kayıp, rusya savunma bakanlığı, rusya
Ukrayna ordusu Donetsk’e yeni bir füze saldırısı düzenledi
Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun çok namlulu roketatar sistemlerinden Donetsk’e 8 füze ateşlediğini bildirdi.
Temsilciliğin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yerel saatle 17.10’da (TSİ ile aynı) çok namlulu roketatar sistemlerinden Donetsk’e 8 füze ateşledi.
Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları tarafından saat 17.10’da Netaylovo - Donetsk (Kuybışevskiy ve Kievskiy ilçeleri) yönünde çok namlulu roketatar sistemlerinden 8 füze ateşlediği saptandı” ifadelerine yer verildi.
Temsilcilik ayrıca saat 14.00’te ise Donetsk’in Kirovskiy ilçesine 155 mm’lik 2 top mermisinin ateşlendiği bilgisini verdi.
Kirovskiy ilçesi Donetsk’in güneybatısında, Kuybışevskiy ilçesi de batısında yer alırken, Petrovskiy ilçesi ise kentin batı banliyösüne, kent merkezinden en uzak mesafedeki bölgede bulunuyor. DHC’nin Kiev’den bağımsızlığını ilan ettiği 2014’ten bu yana bu ilçe Ukrayna güçleri tarafından düzenli olarak bombalanıyor.