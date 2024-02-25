https://sputniknews.com.tr/20240225/tekirdagda-yolcu-minibusu-devrildi-yaralilar-var-1081091493.html

Tekirdağ’da yolcu minibüsü devrildi: Yaralılar var

Tekirdağ’da yolcu minibüsü devrildi: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T22:58+0300

2024-02-25T22:58+0300

2024-02-25T22:58+0300

türkiye

mersin

trafik kazası

kaza

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Kaza, Çerkezköy ilçesi Atılım Beton Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EAA 259 plakalı yolcu minibüsü ile 34 FA 0163 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada yolcu minibüsü devrilirken, bir araç da refüje çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken, can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240116/mersinde-feci-kaza-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079681862.html

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