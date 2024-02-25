https://sputniknews.com.tr/20240225/rus-hava-savunmasi-77-ukrayna-ihasini-imha-etti-1081081636.html

Rus hava savunması 77 Ukrayna İHA'sını imha etti

Rus hava savunması 77 Ukrayna İHA'sını imha etti

Sputnik Türkiye

Askeri operasyonla ilgili güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin son 24 saatte 6 HIMARS füzesi ile birlikte Ukrayna... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T15:48+0300

2024-02-25T15:48+0300

2024-02-25T15:48+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

avdeyevka

donetsk

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Yazılı olarak paylaşılan açıklamada, “Hava savunma sistemleri, gün içinde 6 adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatarını düşürmüş, ayrıca 77 adet insansız hava aracını da imha etmiştir” denildi.Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin cephe hattındaki 127 noktada Ukrayna ordusuna ait askeri güç ve teçhizatını vurduğu kaydedilirken, Donetsk'in güneyindeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen bir saldırıyı püskürttüğü, Ukrayna'nın kayıplarının 140 asker ve iki tank olduğu açıklandı.Bakanlık, bu bölgede ayrıca Bukovel-AD elektronik harp istasyonu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir mühimmat deposunun imha edildiğini ekledi.Avdeyevka’daki ilerleyiş sürüyorGünlük birifingde Avdeyevka’daki son duruma da değinilirken, bölgede Rus birliklerinin ilerleyişine devam ettiği ve daha elverişli hatları ele geçirdiği belirtildi.Avdeyevka’da Ukrayna ordusunun 7 karşı saldırısı da püskürtülürken, çatışmaların Novgorodskoye, Leninskoye, Lastoçkino ve Novobahmutovka köyleri yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.Donetsk yönündeki Rus birliklerinin cephe hattı boyunca konumlarını iyileştirdiğine dikkat çeken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu cephede 360'tan fazla askerini kaybettiğini, bir tankın da imha edildiğini bildirdi.Son 24 saatte Ukrayna birliklerinin Kupyansk yönünde yaklaşık 180 askerini kaybettiği de vurgulanırken, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rus ordusunun toplamda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 574 savaş uçağı, 267 helikopter, 13 binden fazla insansız hava aracı, 473 uçaksavar füze sistemi, 15 binden fazla tank ve diğer zırhlı savaş aracını imha ettiği, aynı zamanda bin 225 çoklu roketatar, 8 bin 161 sahra topçusu ve havan topu ile 19 bin 55 adet özel askeri aracın yok edildiği iletildi.

https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-silahli-kuvvetleri-lastockinodaki-birliklerini-geri-cekti-1081063150.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, donetsk