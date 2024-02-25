https://sputniknews.com.tr/20240225/meclisin-bu-hafta-gundeminde-neler-var-emekli-bayram-ikramiyesi-3-bin-liraya-cikarilacak-mi-1081076882.html

Meclis'in bu hafta gündeminde neler var, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Meclis'in bu hafta gündeminde neler var, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

TBMM'de bu hafta 8. Yargı Paketi, deprem bölgesinde sanayi altyapısına yönelik desteğin uzatılması konuları gündeme taşınacak. Meclis'in gündemine ilişkin en... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T12:15+0300

2024-02-25T12:15+0300

2024-02-25T12:20+0300

türkiye

emekli

bayram ikramiyesi

tbmm

tbmm genel kurulu

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TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak.Haftalık çalışmasına 27 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.Deprem bölgesinde sanayi altyapısına yönelik desteğin süresi uzatılacakYargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenlenecek.Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240225/fetocu-yargiclar-savcilar-goreve-mi--donduruluyor-tartismalarina-bakan-tunctan-yanit-1081073853.html

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emekli bayram ikramiyesi ne kadar, emekli bayram ikramiyesi artacak mı, emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira mı, meclisin gündeminde neler var