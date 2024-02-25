https://sputniknews.com.tr/20240225/mansur-yavas-butun-adaylar-mal-varligini-aciklasin-1081088476.html

Mansur Yavaş: Bütün adaylar mal varlığını açıklasın

Mansur Yavaş: Bütün adaylar mal varlığını açıklasın

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keçiören Ufuktepe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. 5 yıllık... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T19:06+0300

2024-02-25T19:06+0300

2024-02-25T19:06+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ankara

mansur yavaş

abb

mal varlığı

aday

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31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kapsamda CHP Keçiören Ufuktepe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.Yavaş burada yaptığı konuşmada ''Seçildiğimizden itibaren hiç kimseyi ayırmadan hangi ilçe kime oy vermiş, vermemiş bakmadan çalışmaya başladık. 'Nereden çok oy alırsam, oraya hizmet ederim' anlayışını reddettik.'' dedi.5 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptıklarını anlatan Mansur Yavaş, 31 Mart'taki rakibi Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un eleştirilerine de şu sözlerle yanıt verdi:Rakiplerine "Mal varlığınızı açıklayın" çağrısı da yapan Yavaş, ''Mal beyanımı açıkladım, her şeyimiz açık. Bütün adaylar açıklasın herkes koysun göreve gelmeden önceki servetini göreve geldikten sonraki servetini herkes görsün.'' ifadelerini kullandı.

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ankara, mansur yavaş, abb, mal varlığı, aday