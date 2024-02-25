https://sputniknews.com.tr/20240225/kahramanmarasta-ikinci-el-otomobil-pazarinda-durgunluk-satici-cok-alici-az-1081079841.html
Kahramanmaraş'ta ikinci el otomobil pazarında durgunluk: Satıcı çok, alıcı az
Kahramanmaraş'ta ikinci el otomobil pazarında durgunluk: Satıcı çok, alıcı az
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ta oto pazarında yoğunluk yaşanırken araç satışının az olduğu belirtildi. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T13:26+0300
2024-02-25T13:26+0300
2024-02-25T13:29+0300
türkiye
kahramanmaraş
ikinci el otomobil
ikinci el
ikinci el araba satıcısı
piyasa
ekonomi
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Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi’nde pazar günleri kurulan oto pazarında yoğunluk hakim. Araçlarını satışa sunan vatandaşlarsa müşteri bekliyor. Satıcının çok, alıcının ise az olduğunu ifade eden vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor.Otomobil almak istediğini söyleyen Muhammet Güllü, “Piyasa çok durgun. Ne alan ne de satan var. Deprem bölgesindeki illerin içinde tek bizim ilimizde fiyatlar yüksek diye düşünüyorum” dedi.Satıcı Furkan Arıcı ise, "Aracını satan vatandaşlar aracını fiyat ekleyerek satıyor. Piyasada temiz araç bulmak da sıkıntı. Zaten deprem bölgesi olduğumuz için herkes evine barkına harcamaya başladı. Satışlar diplerde” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240224/otomobil-alacaklara-uyari-ikinci-el-arac-aliminda-dikkat-edilmesi-gereken-5-madde-1081056060.html
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kahramanmaraş, ikinci el otomobil, ikinci el, ikinci el araba satıcısı, piyasa, ekonomi
kahramanmaraş, ikinci el otomobil, ikinci el, ikinci el araba satıcısı, piyasa, ekonomi
Kahramanmaraş'ta ikinci el otomobil pazarında durgunluk: Satıcı çok, alıcı az
13:26 25.02.2024 (güncellendi: 13:29 25.02.2024)
Kahramanmaraş’ta oto pazarında yoğunluk yaşanırken araç satışının az olduğu belirtildi.
Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi’nde pazar günleri kurulan oto pazarında yoğunluk hakim. Araçlarını satışa sunan vatandaşlarsa müşteri bekliyor. Satıcının çok, alıcının ise az olduğunu ifade eden vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor.
Otomobil almak istediğini söyleyen Muhammet Güllü, “Piyasa çok durgun. Ne alan ne de satan var. Deprem bölgesindeki illerin içinde tek bizim ilimizde fiyatlar yüksek diye düşünüyorum” dedi.
Satıcı Furkan Arıcı ise, "Aracını satan vatandaşlar aracını fiyat ekleyerek satıyor. Piyasada temiz araç bulmak da sıkıntı. Zaten deprem bölgesi olduğumuz için herkes evine barkına harcamaya başladı. Satışlar diplerde” diye konuştu.