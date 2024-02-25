https://sputniknews.com.tr/20240225/kahramanmarasta-ikinci-el-otomobil-pazarinda-durgunluk-satici-cok-alici-az-1081079841.html

Kahramanmaraş'ta ikinci el otomobil pazarında durgunluk: Satıcı çok, alıcı az

Kahramanmaraş'ta ikinci el otomobil pazarında durgunluk: Satıcı çok, alıcı az

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş’ta oto pazarında yoğunluk yaşanırken araç satışının az olduğu belirtildi. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T13:26+0300

2024-02-25T13:26+0300

2024-02-25T13:29+0300

türkiye

kahramanmaraş

ikinci el otomobil

ikinci el

ikinci el araba satıcısı

piyasa

ekonomi

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Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi’nde pazar günleri kurulan oto pazarında yoğunluk hakim. Araçlarını satışa sunan vatandaşlarsa müşteri bekliyor. Satıcının çok, alıcının ise az olduğunu ifade eden vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor.Otomobil almak istediğini söyleyen Muhammet Güllü, “Piyasa çok durgun. Ne alan ne de satan var. Deprem bölgesindeki illerin içinde tek bizim ilimizde fiyatlar yüksek diye düşünüyorum” dedi.Satıcı Furkan Arıcı ise, "Aracını satan vatandaşlar aracını fiyat ekleyerek satıyor. Piyasada temiz araç bulmak da sıkıntı. Zaten deprem bölgesi olduğumuz için herkes evine barkına harcamaya başladı. Satışlar diplerde” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240224/otomobil-alacaklara-uyari-ikinci-el-arac-aliminda-dikkat-edilmesi-gereken-5-madde-1081056060.html

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kahramanmaraş, ikinci el otomobil, ikinci el, ikinci el araba satıcısı, piyasa, ekonomi