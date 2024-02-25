https://sputniknews.com.tr/20240225/ispanyada-yuz-binlerce-kisi-israile-silah-ticaretinin-durdurulmasi-icin-yurudu-1081084545.html
İspanya'da yüz binlerce kişi İsrail'e silah ticaretinin durdurulması için yürüdü
İspanya'da yüz binlerce kişi İsrail'e silah ticaretinin durdurulması için yürüdü
Sputnik Türkiye
İspanya'da yüz binlerce kişi, İsrail ile silah ticaretinin yasaklanması ve Filistin'e destek için yürüdü. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T16:54+0300
2024-02-25T16:54+0300
2024-02-25T16:54+0300
israil- filistin çatışması
ispanya
gazze
gazze şeridi
ticaret
silah
silah satışı
silah ihracatı
podemos
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Sol görüşlü sivil toplum örgütleri ile bazı siyasi partilerin çağrısıyla, 'Filistin'de soykırımı durduralım. İsrail ile ilişkilere ve silah ticaretine son' başlığı altında İspanya genelinde, 100'den fazla kent ve ilçede gösteriler düzenlendi.Başkent Madrid'de bir kez daha yoğun katılımla düzenlenen yürüyüşte, 'İsrail'e boykot', 'Katil Netanyahu', 'Soykırımı durdurun', 'Özgür Filistin' sloganları atılarak, uluslararası topluma ateşkes için 'İsrail'e baskı' çağrısı yapıldı.Gerek Filistin gerekse sosyal politikalarda fikir farklılığından dolayı İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinden çıkarak dışarıda kalan sol görüşlü Podemos Partisi, bugünkü gösterilere de destek verdi.Podemos, İsrail'e silah ticaretine ambargo getirilmesi için meclise önerge sunacakPodemos lideri Ione Belarra verdiği demeçte, "İsrail'e silah ambargosu getirilmesi için bu hafta meclise önerge sunacağız." dedi.Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakından oluşan koalisyon hükümetini, şimdiye kadar Filistin'e verdiği destekte samimi olmamak ve sadece vaatlerden oluşan bir makyaj siyaseti yürütmekle suçlayan Belarra, "Meclise sunacağımız İsrail'e silah ambargosu getirilmesi önergesinde hükümetin samimiyetini göreceğiz. Eğer gerçekten soykırımın durdurulmasını istiyorlarsa, İsrail'in suç ortağı olmak istemiyorlarsa silah ticaretini yasaklarlar." açıklamasında bulundu.İspanya'da İsrail'e silah ambargosu getirilmesi talebiyle yapılan Filistin'e destek gösterileri başkent Madrid dışında Barselona, Coruna, Almeria, Avila Cadiz, Burgos, Kurtuba, San Sebastian, Tenerife, Malaga, Girona, Tarragona, Murcia, Palencia gibi 100'den fazla il ve ilçede organize edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240225/gazzede-ateskes-saglanmasi-hedefiyle-dohada-muzakerelerin-yeniden-basladigi-duyuruldu-1081082280.html
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ispanya, gazze, gazze şeridi, ticaret, silah, silah satışı, silah ihracatı, podemos, madrid, protesto
ispanya, gazze, gazze şeridi, ticaret, silah, silah satışı, silah ihracatı, podemos, madrid, protesto
İspanya'da yüz binlerce kişi İsrail'e silah ticaretinin durdurulması için yürüdü
İspanya'da yüz binlerce kişi, İsrail ile silah ticaretinin yasaklanması ve Filistin'e destek için yürüdü.
Sol görüşlü sivil toplum örgütleri ile bazı siyasi partilerin çağrısıyla, 'Filistin'de soykırımı durduralım. İsrail ile ilişkilere ve silah ticaretine son' başlığı altında İspanya genelinde, 100'den fazla kent ve ilçede gösteriler düzenlendi.
Başkent Madrid'de bir kez daha yoğun katılımla düzenlenen yürüyüşte, 'İsrail'e boykot', 'Katil Netanyahu', 'Soykırımı durdurun', 'Özgür Filistin' sloganları atılarak, uluslararası topluma ateşkes için 'İsrail'e baskı' çağrısı yapıldı.
Gerek Filistin gerekse sosyal politikalarda fikir farklılığından dolayı İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinden çıkarak dışarıda kalan sol görüşlü Podemos Partisi, bugünkü gösterilere de destek verdi.
Podemos, İsrail'e silah ticaretine ambargo getirilmesi için meclise önerge sunacak
Podemos lideri Ione Belarra verdiği demeçte, "İsrail'e silah ambargosu getirilmesi için bu hafta meclise önerge sunacağız." dedi.
Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakından oluşan koalisyon hükümetini, şimdiye kadar Filistin'e verdiği destekte samimi olmamak ve sadece vaatlerden oluşan bir makyaj siyaseti yürütmekle suçlayan Belarra, "Meclise sunacağımız İsrail'e silah ambargosu getirilmesi önergesinde hükümetin samimiyetini göreceğiz. Eğer gerçekten soykırımın durdurulmasını istiyorlarsa, İsrail'in suç ortağı olmak istemiyorlarsa silah ticaretini yasaklarlar." açıklamasında bulundu.
İspanya'da İsrail'e silah ambargosu getirilmesi talebiyle yapılan Filistin'e destek gösterileri başkent Madrid dışında Barselona, Coruna, Almeria, Avila Cadiz, Burgos, Kurtuba, San Sebastian, Tenerife, Malaga, Girona, Tarragona, Murcia, Palencia gibi 100'den fazla il ve ilçede organize edildi.