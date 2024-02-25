https://sputniknews.com.tr/20240225/ispanyada-yuz-binlerce-kisi-israile-silah-ticaretinin-durdurulmasi-icin-yurudu-1081084545.html

İspanya'da yüz binlerce kişi İsrail'e silah ticaretinin durdurulması için yürüdü

İspanya'da yüz binlerce kişi İsrail'e silah ticaretinin durdurulması için yürüdü

Sputnik Türkiye

İspanya'da yüz binlerce kişi, İsrail ile silah ticaretinin yasaklanması ve Filistin'e destek için yürüdü. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T16:54+0300

2024-02-25T16:54+0300

2024-02-25T16:54+0300

israil- filistin çatışması

ispanya

gazze

gazze şeridi

ticaret

silah

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silah ihracatı

podemos

madrid

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Sol görüşlü sivil toplum örgütleri ile bazı siyasi partilerin çağrısıyla, 'Filistin'de soykırımı durduralım. İsrail ile ilişkilere ve silah ticaretine son' başlığı altında İspanya genelinde, 100'den fazla kent ve ilçede gösteriler düzenlendi.Başkent Madrid'de bir kez daha yoğun katılımla düzenlenen yürüyüşte, 'İsrail'e boykot', 'Katil Netanyahu', 'Soykırımı durdurun', 'Özgür Filistin' sloganları atılarak, uluslararası topluma ateşkes için 'İsrail'e baskı' çağrısı yapıldı.Gerek Filistin gerekse sosyal politikalarda fikir farklılığından dolayı İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinden çıkarak dışarıda kalan sol görüşlü Podemos Partisi, bugünkü gösterilere de destek verdi.Podemos, İsrail'e silah ticaretine ambargo getirilmesi için meclise önerge sunacakPodemos lideri Ione Belarra verdiği demeçte, "İsrail'e silah ambargosu getirilmesi için bu hafta meclise önerge sunacağız." dedi.Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakından oluşan koalisyon hükümetini, şimdiye kadar Filistin'e verdiği destekte samimi olmamak ve sadece vaatlerden oluşan bir makyaj siyaseti yürütmekle suçlayan Belarra, "Meclise sunacağımız İsrail'e silah ambargosu getirilmesi önergesinde hükümetin samimiyetini göreceğiz. Eğer gerçekten soykırımın durdurulmasını istiyorlarsa, İsrail'in suç ortağı olmak istemiyorlarsa silah ticaretini yasaklarlar." açıklamasında bulundu.İspanya'da İsrail'e silah ambargosu getirilmesi talebiyle yapılan Filistin'e destek gösterileri başkent Madrid dışında Barselona, Coruna, Almeria, Avila Cadiz, Burgos, Kurtuba, San Sebastian, Tenerife, Malaga, Girona, Tarragona, Murcia, Palencia gibi 100'den fazla il ve ilçede organize edildi.

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gazze

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