https://sputniknews.com.tr/20240225/hirosimanin-kalintilarinda-bulunan-kol-saati-31-bin-dolara-satildi-1081075032.html
Hiroşima'nın kalıntılarında bulunan kol saati 31 bin dolara satıldı
Hiroşima'nın kalıntılarında bulunan kol saati 31 bin dolara satıldı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan erimiş kol saati, 31 bin 113 dolara alıcı buldu. Saatin... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T10:25+0300
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Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan erimiş kol saati, 31 bin 113 dolara alıcı buldu.ABD'nin Boston kentindeki 'RR Auction' müzayedesinde, bombalanan Hiroşima'nın kalıntılarından çıkarılan; yerel saatle patlama anı olan 08.15'te durarak eriyen kol saati, 31 bin 113 dolara satıldı.Saati satın alan müşterinin ismi açıklanmadı.Müzayededen yapılan açıklamada, meşhur kol saati "nükleer çağın şafağının işareti ve uygarlığın alacakaranlığının habercisi" olarak nitelendirildi.Saat, acil yardım malzemeleri götürmek için kente gelen bir İngiliz askeri tarafından bulunmuştu.Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kâr elde edebileceği kaygısı2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen İsviçre merkezli Uluslararası Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), saatin satışına karşı çıkmıştı."Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kâr elde edebileceği kaygısı nedeniyle" kol saatinin müzayede satış listesinden kaldırılması istenmişti.ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240225/japonya-deprem-bolgesinin-yeniden-insasina-ek-100-milyar-yen-ayiracak-1081073426.html
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japonya, abd, nükleer bomba, hiroşima, savaş
Hiroşima'nın kalıntılarında bulunan kol saati 31 bin dolara satıldı
Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan erimiş kol saati, 31 bin 113 dolara alıcı buldu. Saatin yeni sahibinin kim olduğu ise açıklanmadı.
Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan erimiş kol saati, 31 bin 113 dolara alıcı buldu.
ABD'nin Boston kentindeki 'RR Auction' müzayedesinde, bombalanan Hiroşima'nın kalıntılarından çıkarılan; yerel saatle patlama anı olan 08.15'te durarak eriyen kol saati, 31 bin 113 dolara satıldı.
Saati satın alan müşterinin ismi açıklanmadı.
Müzayededen yapılan açıklamada, meşhur kol saati "nükleer çağın şafağının işareti ve uygarlığın alacakaranlığının habercisi" olarak nitelendirildi.
Saat, acil yardım malzemeleri götürmek için kente gelen bir İngiliz askeri tarafından bulunmuştu.
Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kâr elde edebileceği kaygısı
2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen İsviçre merkezli Uluslararası Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), saatin satışına karşı çıkmıştı.
"Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kâr elde edebileceği kaygısı nedeniyle" kol saatinin müzayede satış listesinden kaldırılması istenmişti.
ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti.