Fatih Belediye Başkanı Turan'dan İmamoğlu'na davet yanıtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
07:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
08:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
08:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
08:30
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
09:37
3 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
09:52
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: İsrail, Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
10:27
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
11:21
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
11:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
12:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
16:24
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
17:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
17:25
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Başbakanı’ndan itiraf: Cephede üstünlük Rusya’da
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
18:11
2 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
18:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
20:00
8 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
20:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, ABD gazetesini Rus propagandası yapmakla suçladı
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Batı başaramayacak, Ukrayna toprakları kaybetti
21:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya karşıtı Amerikalı siyasetçi terörist listesine dahil edildi
22:27
1 dk
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
09:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
09:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
09:47
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
10:24
2 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
10:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
11:11
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
11:23
4 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
11:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
12:20
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
20:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
20:24
1 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
21:11
8 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
21:27
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
21:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
22:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
22:30
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
22:45
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
23:15
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20240225/fatih-belediye-baskani-turandan-imamogluna-davet-yaniti-1081090135.html
Fatih Belediye Başkanı Turan'dan İmamoğlu'na davet yanıtı
Fatih Belediye Başkanı Turan'dan İmamoğlu'na davet yanıtı
Sputnik Türkiye
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın yarınki açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T20:45+0300
2024-02-25T20:45+0300
politika
fatih
belediye
ibb
ekrem imamoğlu
ergün turan
mehmet ergün turan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081089977_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_587c982ff863007e9fcdc1c067ca5d53.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"ne ilişkin Yedikule İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'na eşlik eden Turan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İmamoğlu'nun bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Kazlıçeşme'de yapılacak açılışa Fatih Belediye Başkanı tarafından gönderilen bir maille davet edildiğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Turan, Bakanlıkça İmamoğlu'na herhangi bir davet gönderilmediğini söyledi.Turan, "Fatih'te bir açılış yapılıyor. Devletin işleyişinde bir açılış yapıldığında nihayet de burası Kültür ve Turizm Bakanlığı değil. Orası bu işleyişle ilgili bir birim. Biz bütün herkese de burada böyle bir açılış yapılacağını bilgi mahiyetinde duyuruyoruz." diye konuştu.İstanbul gibi bir metropolün sanki hiçbir sorunu yokmuş gibi 3 gündür bu konunun konuşulduğunu dile getiren Turan, "Bu polemik üzerinden 'Davet edildim, edilmedim' konuşmasını üzülerek izledim. 15 dakika kamuoyunun önünde bir açıklama yapıyor başkan 'Bu davet etti, başkan davet etti'. Bunu özel kalemlerimiz kendi işlerinde konuştular. O yazışmaları da ben yayınlarım. Ama bu ayıp, kamuoyunun gündemi bu değil. Bir açılış yapılıyor. Bu sevinç hepimizin sevinci. İstanbul Belediye Başkanı'nın da sevinci." ifadelerini kullandı.Ekrem İmamoğlu'nun eski bir arkadaşı, AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un da eski bir çalışma arkadaşı olduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti:İstanbul'un merkez ilçesinde 5 yıldan beri belediye başkanlığı görevinde olduğunu hatırlatan Turan, istemesi halinde kendisinin de her gün bir polemikle gündeme gelebileceğini ancak kendilerinin sadece çalıştığını vurguladı.'Kendisi polemik üstadı, polemik üzerinden dövebilir'İmamoğlu'nun açılış gezmek istemesi halinde Karasurları Millet Bahçesi projelerinin açılışına gelebileceğini söyleyen Turan, "Meselemiz açılış ya da kapanış değil. Sayın Başkan'ın da derdi davet almak ya da davet edilmek, edilmemek değil. Polemik üzerinden yenebilir. Murat Kurum Bey polemikçi değil, çalışkan bir bakandır, çalışkan bir belediye başkanıdır. Polemikle onu yenebilir ama çalışmayla onu yenemez. İstanbul'un ihtiyacı olan, polemik midir, çalışma mıdır? Bunu toplumun vicdanına havale ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Turan, kamuoyunun gündemine hiçbir zaman polemikle gelmediğini belirterek, "Mesele davetiye değil. Murat Bey'i buradan döveceğini herhalde zannediyor. Doğrudur, kendisi polemik üstadı, polemik üzerinden dövebilir. Biz zaten polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz. Biz İstanbul'da çalışan bir belediye başkanı istiyoruz. İstanbul halkının asıl ihtiyacı olan da İstanbul için çalışan ve çalışkan bir belediye başkanıdır." dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081089977_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_f0882e7b13c39c843348b7365e70649a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih, belediye, ibb, ekrem imamoğlu, ergün turan, mehmet ergün turan
fatih, belediye, ibb, ekrem imamoğlu, ergün turan, mehmet ergün turan

Fatih Belediye Başkanı Turan'dan İmamoğlu'na davet yanıtı

20:45 25.02.2024
© AA / Fatih BelediyesiFatih Belediye Başkanı Turan
Fatih Belediye Başkanı Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
© AA / Fatih Belediyesi
Abone ol
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın yarınki açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fatih Belediyesi tarafından davet edildiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Fatih'te bir açılış yapılıyor. Biz bütün herkese bilgi mahiyetinde duyuruyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"ne ilişkin Yedikule İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'na eşlik eden Turan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İmamoğlu'nun bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Kazlıçeşme'de yapılacak açılışa Fatih Belediye Başkanı tarafından gönderilen bir maille davet edildiğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Turan, Bakanlıkça İmamoğlu'na herhangi bir davet gönderilmediğini söyledi.
Turan, "Fatih'te bir açılış yapılıyor. Devletin işleyişinde bir açılış yapıldığında nihayet de burası Kültür ve Turizm Bakanlığı değil. Orası bu işleyişle ilgili bir birim. Biz bütün herkese de burada böyle bir açılış yapılacağını bilgi mahiyetinde duyuruyoruz." diye konuştu.
İstanbul gibi bir metropolün sanki hiçbir sorunu yokmuş gibi 3 gündür bu konunun konuşulduğunu dile getiren Turan, "Bu polemik üzerinden 'Davet edildim, edilmedim' konuşmasını üzülerek izledim. 15 dakika kamuoyunun önünde bir açıklama yapıyor başkan 'Bu davet etti, başkan davet etti'. Bunu özel kalemlerimiz kendi işlerinde konuştular. O yazışmaları da ben yayınlarım. Ama bu ayıp, kamuoyunun gündemi bu değil. Bir açılış yapılıyor. Bu sevinç hepimizin sevinci. İstanbul Belediye Başkanı'nın da sevinci." ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun eski bir arkadaşı, AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un da eski bir çalışma arkadaşı olduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti:
"İkisini tanıyan biri olarak söylüyorum. Ekrem Bey polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız. Murat Bey bir şey de çok başarılı, çalışma arkadaşı olarak söylüyorum. Çünkü bizim disiplinimizde sadece, sadece çalışmak var. İnsanlar için hizmet etmek var. Bir dostu, bir arkadaşı olarak biraz da kızarak söylüyorum. Eğer bu seçimde Sayın İmamoğlu, İstanbul'da seçimi kaybedecek olsa ya da bugün görevi bırakacak olsa hangi hizmetiyle hangi özelliğiyle anılacak? Bir tek şeyle anılacak bu 5 yılda. Polemikleriyle anılacak. Sayın Cumhurbaşkanı'na, bakanlara, her kesime laf yetiştirmesiyle konuşulacak. İstanbulluların, ihtiyacını görecek, polemik yapmayacak, çalışkan bir başkana ihtiyacı var. Bana göre bu seçimde vatandaşımızın karar vereceği şey şu, sadece polemiklerin peşinden koşan, 'Davet edildik, edilmedik, Cumhurbaşkanımız onu dedi, bunu dedi, bakan öyle söyledi, bunu söyledi.' Bu polemikleri üreten bir başkan mı seçecek? Yoksa çalışacak bir başkan mı seçecek?"
İstanbul'un merkez ilçesinde 5 yıldan beri belediye başkanlığı görevinde olduğunu hatırlatan Turan, istemesi halinde kendisinin de her gün bir polemikle gündeme gelebileceğini ancak kendilerinin sadece çalıştığını vurguladı.

'Kendisi polemik üstadı, polemik üzerinden dövebilir'

İmamoğlu'nun açılış gezmek istemesi halinde Karasurları Millet Bahçesi projelerinin açılışına gelebileceğini söyleyen Turan, "Meselemiz açılış ya da kapanış değil. Sayın Başkan'ın da derdi davet almak ya da davet edilmek, edilmemek değil. Polemik üzerinden yenebilir. Murat Kurum Bey polemikçi değil, çalışkan bir bakandır, çalışkan bir belediye başkanıdır. Polemikle onu yenebilir ama çalışmayla onu yenemez. İstanbul'un ihtiyacı olan, polemik midir, çalışma mıdır? Bunu toplumun vicdanına havale ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Turan, kamuoyunun gündemine hiçbir zaman polemikle gelmediğini belirterek, "Mesele davetiye değil. Murat Bey'i buradan döveceğini herhalde zannediyor. Doğrudur, kendisi polemik üstadı, polemik üzerinden dövebilir. Biz zaten polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz. Biz İstanbul'da çalışan bir belediye başkanı istiyoruz. İstanbul halkının asıl ihtiyacı olan da İstanbul için çalışan ve çalışkan bir belediye başkanıdır." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала