https://sputniknews.com.tr/20240225/ege-icin-firtina-uyarisi-1081078107.html
Ege için fırtına uyarısı
Ege için fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Güney Ege için denizde fırtına uyarısında bulunuldu. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T12:54+0300
2024-02-25T12:54+0300
2024-02-25T12:55+0300
türkiye
izmir
güney
ege
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın yarın gece etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240225/cinde-deprem--1081077990.html
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izmir, güney, ege, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, fırtına
izmir, güney, ege, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, fırtına
Ege için fırtına uyarısı
12:54 25.02.2024 (güncellendi: 12:55 25.02.2024)
Güney Ege için denizde fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın gece etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.