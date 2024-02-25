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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden kiralarda yüzde 25 zam uygulamasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden kiralarda yüzde 25 zam uygulamasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi"... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T14:28+0300
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından kiralarda yüzde 25 oranında zam uygulamasının kaldırılacağı yönündeki iddiaların gündeme gelmesi sonrası bir açıklama yapıldı."Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi." iddiası doğru değildir" denilen açıklamada herhangi bir resmi kurumdan yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapılmadığı belirtildi.Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
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kiralarda yüzde 25 zam uygulaması bitti mi, kiralarda ne kadar zam olacak, dezenformasyonla mücadelede, kiralarda yüzde 25 artış, kiralarda yüzde 25 sınırı
kiralarda yüzde 25 zam uygulaması bitti mi, kiralarda ne kadar zam olacak, dezenformasyonla mücadelede, kiralarda yüzde 25 artış, kiralarda yüzde 25 sınırı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden kiralarda yüzde 25 zam uygulamasıyla ilgili açıklama

14:28 25.02.2024 (güncellendi: 14:34 25.02.2024)
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Yüksek kira - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
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Ayrıntılar geliyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından kiralarda yüzde 25 oranında zam uygulamasının kaldırılacağı yönündeki iddiaların gündeme gelmesi sonrası bir açıklama yapıldı.
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi." iddiası doğru değildir" denilen açıklamada herhangi bir resmi kurumdan yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapılmadığı belirtildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir. 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, "yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına" yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir. İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir. Bakan Tunç, katıldığı bir TV programında yöneltilen, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna, "Yüzde 25 sınırı Temmuz’da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor." şeklinde cevap vermiştir. Dolayısıyla Bakan Tunç'un açıklaması, "böyle bir karar alındığı" yönünde değil, "böyle bir beklentisinin olduğu" yönündedir."

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