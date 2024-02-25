https://sputniknews.com.tr/20240225/belgorod-ve-karadeniz-uzerinde-6-ukrayna-ihasi-etkisiz-hale-getirildi-1081075183.html

Belgorod ve Karadeniz üzerinde 6 Ukrayna İHA’sı etkisiz hale getirildi

Belgorod ve Karadeniz üzerinde 6 Ukrayna İHA’sı etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesi ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T10:33+0300

2024-02-25T10:33+0300

2024-02-25T10:38+0300

ukrayna krizi

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Ukrayna ordusunun İHA yardımıyla Rus bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, “Bu saldırılardan biri dün gece gerçekleşmiş olup, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir” denildi.Açıklamada iki İHA'nın Belgorod bölgesi üzerinde, diğer dördünün ise Karadeniz üzerinde havada yakalandığı ve etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-ordusu-donetskin-merkezini-vurdu-1-sivil-oldu-1081062053.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, rusya, hava savunma sistemi