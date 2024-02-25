https://sputniknews.com.tr/20240225/belgorod-ve-karadeniz-uzerinde-6-ukrayna-ihasi-etkisiz-hale-getirildi-1081075183.html
Belgorod ve Karadeniz üzerinde 6 Ukrayna İHA’sı etkisiz hale getirildi
Belgorod ve Karadeniz üzerinde 6 Ukrayna İHA’sı etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesi ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T10:33+0300
2024-02-25T10:33+0300
2024-02-25T10:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
belgorod
karadeniz
rusya savunma bakanlığı
rusya
hava savunma sistemi
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Ukrayna ordusunun İHA yardımıyla Rus bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, “Bu saldırılardan biri dün gece gerçekleşmiş olup, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir” denildi.Açıklamada iki İHA'nın Belgorod bölgesi üzerinde, diğer dördünün ise Karadeniz üzerinde havada yakalandığı ve etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-ordusu-donetskin-merkezini-vurdu-1-sivil-oldu-1081062053.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, rusya, hava savunma sistemi
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, rusya, hava savunma sistemi
Belgorod ve Karadeniz üzerinde 6 Ukrayna İHA’sı etkisiz hale getirildi
10:33 25.02.2024 (güncellendi: 10:38 25.02.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesi ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
Ukrayna ordusunun İHA yardımıyla Rus bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, “Bu saldırılardan biri dün gece gerçekleşmiş olup, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir” denildi.
Açıklamada iki İHA'nın Belgorod bölgesi üzerinde, diğer dördünün ise Karadeniz üzerinde havada yakalandığı ve etkisiz hale getirildiği vurgulandı.