https://sputniknews.com.tr/20240225/bahcesinde-su-ararken-gaz-buldu-cakmagi-ateslemesiyle-alev-aldi-1081077669.html

Bahçesinde su ararken gaz buldu: Çakmağı ateşlemesiyle alev aldı

Bahçesinde su ararken gaz buldu: Çakmağı ateşlemesiyle alev aldı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı 100 metre derinliğindeki sondajda gaza rastlandı. Gaz bir işçinin çakmağı... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T12:33+0300

2024-02-25T12:33+0300

2024-02-25T12:33+0300

türkiye

gaz

metan

mersin

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Mut ilçesinin Kültür Mahallesi’nde bir çiftçi bahçesinde su çıkartmak için sondaj çalışması yaptırdı. Çalışma sırasında bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle kuyudan çıkan sıvı alev aldı. Alevin büyümesi üzerine itfaiyeye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye kuyudaki alevleri söndürüp tehlikeye karşı çevre güvenliği aldı. Bölgede uzman ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi. Olayla ilgili bilgi veren Jeoloji Mühendisi Tahir Koldemir, "Mersin’in Mut ilçesinde zaman zaman yapılan sondajlarda bu tarz gazlar çıkıyor. Burada da sondaj atılmış sondajdan bir gaz çıkmış bu gazın ne gaz olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bizim başımıza gelenler bazen sondajlarda ufak tefek patlamalar oluyordu. Metan, bütan ya da provan gazlardan bir tanesi olabilir. Bunun da Türkiye Petrolleri tarafından, gerekli merciler tarafından tespit edilmesi gerekir. Bu bölgede araştırma yapılabilir. Bölgede sondajlarda zaman zaman bu tarz gazlar çıkıyor" dedi.

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