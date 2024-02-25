Ankara’nın 'örümcek adamları' havadan görüntülendi

© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'ndeki çalışmalar devam ediyor. 15 Mart'ta açılışı yapılacak 197 metre yüksekliğindeki kulenin cam çatısı, 11 kişilik endüstriyel dağcılarca inşa ediliyor.
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© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'ndeki çalışmalar devam ediyor. 15 Mart'ta açılışı yapılacak 197 metre yüksekliğindeki kulenin cam çatısı, 11 kişilik endüstriyel dağcılarca inşa ediliyor.
© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978Kulede çalışan 11 dağcı, cam çatının parçalarını yoğun güvenlik önlemleri altında monte ederken drone ile havadan görüntülendi.
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© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978
Kulede çalışan 11 dağcı, cam çatının parçalarını yoğun güvenlik önlemleri altında monte ederken drone ile havadan görüntülendi.
© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978İple erişim teknisyeni olarak çalışan Ekin Şafak, dağcılık hobisini endüstriyel dağcılıkla birleştirdiğini belirterek, kuledeki çalışmalara aktif olarak katıldığını ifade etti.
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© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978
İple erişim teknisyeni olarak çalışan Ekin Şafak, dağcılık hobisini endüstriyel dağcılıkla birleştirdiğini belirterek, kuledeki çalışmalara aktif olarak katıldığını ifade etti.
© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978Saha şefi Berkan Barış ise güvenliği sağlamakla sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Burada arkadaşların ipte çalışırken güvenliği benden sorumlu. Akşam herkesin evine güvenle gidebilmesi için kimsenin burnu bile kanamadan çalışmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978
Saha şefi Berkan Barış ise güvenliği sağlamakla sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Burada arkadaşların ipte çalışırken güvenliği benden sorumlu. Akşam herkesin evine güvenle gidebilmesi için kimsenin burnu bile kanamadan çalışmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978Yaptığı işin korkutucu olduğunun altını çizen Barış, “Ben bu işi yapıyorum ama yüksekten korkarak yapıyorum, yani yükseklik korkum var. Bağlantı olmadan yukarıda hiçbir zaman gezemiyoruz. Ama bağlı olduğumuz zaman malzemeye her daim güveniyoruz" dedi.
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© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978
Yaptığı işin korkutucu olduğunun altını çizen Barış, “Ben bu işi yapıyorum ama yüksekten korkarak yapıyorum, yani yükseklik korkum var. Bağlantı olmadan yukarıda hiçbir zaman gezemiyoruz. Ama bağlı olduğumuz zaman malzemeye her daim güveniyoruz" dedi.