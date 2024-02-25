Ankara’nın 'örümcek adamları' havadan görüntülendi

© İHA / MUSTAFA BİÇER - VAHİT ALDI-AW148978 Yaptığı işin korkutucu olduğunun altını çizen Barış, “Ben bu işi yapıyorum ama yüksekten korkarak yapıyorum, yani yükseklik korkum var. Bağlantı olmadan yukarıda hiçbir zaman gezemiyoruz. Ama bağlı olduğumuz zaman malzemeye her daim güveniyoruz" dedi.