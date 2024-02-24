https://sputniknews.com.tr/20240224/kripto-paraya-siki-denetim-gelecek-1081050374.html
Kripto paraya sıkı denetim geliyor
Kripto paraya sıkı denetim geliyor
Sputnik Türkiye
Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi. Üzerinde çalışılan taslakla kripto piyasasında belli sınırı geçen... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T09:36+0300
2024-02-24T09:36+0300
2024-02-24T11:56+0300
ekonomi
kripto para
kripto para cüzdanı
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Kripto paraya sıkı denetimin geleceği belirtildi. Buna göre kripto varlıklar tanımlanıp işlem vergisi alınacak. Denetlenebilirlik ve şeffaflık sağlanacak.TRT Haber'in aktardığına göre kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi.'İşlem vergisi alınması planlanıyor'Düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor. Kripto para ile kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi.İşlem yürütülen borsalar şeffaf hale gelecekDüzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek.Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.Kripto varlıklara şifreleme getirilecekSektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek.Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak.Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.
https://sputniknews.com.tr/20240128/kripto-hesaplari-icin-kimlik-ve-fotograf-karari-1080120104.html
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kripto para, kripto para cüzdanı
kripto para, kripto para cüzdanı
Kripto paraya sıkı denetim geliyor
09:36 24.02.2024 (güncellendi: 11:56 24.02.2024)
Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi. Üzerinde çalışılan taslakla kripto piyasasında belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınması planlanıyor. Düzenlemenin seçim sonrası Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Kripto paraya sıkı denetimin geleceği belirtildi. Buna göre kripto varlıklar tanımlanıp işlem vergisi alınacak. Denetlenebilirlik ve şeffaflık sağlanacak.
TRT Haber'in aktardığına
göre kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi.
'İşlem vergisi alınması planlanıyor'
Düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor. Kripto para ile kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi.
İşlem yürütülen borsalar şeffaf hale gelecek
Düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek.
Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.
Kripto varlıklara şifreleme getirilecek
Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek.
Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.
Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak.
Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.