İspanyalı çiftçiler kuraklığın sona ermesi için dua etti
İspanya’nın Katalonya Bölgesinde devam eden su sıkıntısından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Tarragona kentinde yaşayan çiftçiler, devam eden kuraklığın sona ermesi için Albinyana kasabasında bir araya gelerek dua etti.
İspanya’nın Katalonya Bölgesinde devam eden su sıkıntısından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Tarragona kentinde yaşayan çiftçiler, devam eden kuraklığın sona ermesi için Albinyana kasabasında bir araya gelerek dua etti.
Bölgedeki yağış oranının azlığı, sulama kısıtlamaları ve AB dışı ithalatın yarattığı zorluklarla geçim mücadelesi veren çiftçiler, kuraklık tehdidiyle de mücadele ediyor.
Bölgedeki yağış oranının azlığı, sulama kısıtlamaları ve AB dışı ithalatın yarattığı zorluklarla geçim mücadelesi veren çiftçiler, kuraklık tehdidiyle de mücadele ediyor.
Bölgede yaşayan çiftçiler, kuraklıktan kurtulmak ve bekledikleri yağışın gerçekleşmesi için kiliseden hareket ederek, dua etmek için yürüyüş düzenledi.
Bölgede yaşayan çiftçiler, kuraklıktan kurtulmak ve bekledikleri yağışın gerçekleşmesi için kiliseden hareket ederek, dua etmek için yürüyüş düzenledi.
Hazreti İsa'yı çarmıha gerilmiş bir şekilde taşıyan çiftçiler, ardından kilise de dualarını sürdürdü.
Hazreti İsa'yı çarmıha gerilmiş bir şekilde taşıyan çiftçiler, ardından kilise de dualarını sürdürdü.
Uzun süredir su sıkıntısı çekilen bölgede, kış aylarında olunması rağmen beklenilen yağış alınamadığı aktarılıyor.
Uzun süredir su sıkıntısı çekilen bölgede, kış aylarında olunması rağmen beklenilen yağış alınamadığı aktarılıyor.
Çiftçiler, yakın zamanda yağmurun gelmesini umuyor.
Çiftçiler, yakın zamanda yağmurun gelmesini umuyor.