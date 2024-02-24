https://sputniknews.com.tr/20240224/gok-bilimciler-neptun-ve-uranus-etrafinda-yeni-uydular-tespit-etti-1081048785.html

Gök bilimciler Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular tespit etti

Gök bilimciler Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular tespit etti

Sputnik Türkiye

Gök bilimciler, Neptün ve Uranüs etrafında daha önce bilinmeyen uydular tespit etti. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T00:37+0300

2024-02-24T00:37+0300

2024-02-24T00:37+0300

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gökbilimciler

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uranüs

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neptün

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Güneş sisteminde daha önce bilinmeyen uydular, Hawaii ve Şili'deki teleskoplar tarafından keşfedildi.Buna göre, gök bilimciler, Neptün'ün etrafında dönen 2 uydunun yanı sıra Uranüs'ün etrafında da bir küçük uydu daha olduğunu ortaya çıkardı.Uluslararası Astronomi Birliği, yeni keşiflerle Neptün'ün uydu sayısının 16'ya, Uranüs'ün ise 28'e yükseldiğini açıkladı.Washington'daki Carnegie Bilim Enstitüsü'nden gök bilimci Scott Sheppard, küçük uydunun Güneş'ten en uzak buzlu gezegen olan Neptün'ün etrafında bir turu yaklaşık 27 yılda tamamladığını söyledi.Sheppard, henüz keşfedilmemiş çok sayıda küçük uydular olabileceğini de ifade etti.Tahmini çapı 8 kilometre olduğu belirtilen Uranüs'ün yörüngesindeki yeni uydunun ise muhtemelen gezegenin uyduları arasında en küçüğü olabileceği kaydediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240106/neptun-ve-uranusun-gercek-renkleri-ortaya-cikti--1079373898.html

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