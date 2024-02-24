https://sputniknews.com.tr/20240224/gazzede-can-kaybi-29-bin-606ya-yukseldi-1081054687.html
Gazze'de can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi
Gazze'de can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 92 artarak 29 bin 606'ya... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T12:38+0300
2024-02-24T12:38+0300
2024-02-24T12:38+0300
israil- filistin çatışması
filistin
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze sağlık bakanlığı
ölü
yaralı
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 141 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail'in son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.Son saldırılarda 123 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 737'ye çıktığı kaydedildi.Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/dunya-saglik-orgutu-gazze-bir-olum-bolgesi-haline-geldi-1080970138.html
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filistin, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze sağlık bakanlığı, ölü, yaralı
filistin, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze sağlık bakanlığı, ölü, yaralı
Gazze'de can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi
İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 92 artarak 29 bin 606'ya yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 141 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.
Son saldırılarda 123 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 737'ye çıktığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.