Emsal olacak 'ÖTV indirimi' kararı

“Bu karar da Türkiye’de bir ilk. Engelli vatandaşlar öncelikle ÖTV ve MTV istisnasından yararlanmak istiyorum diye vergi dairesine talepte bulunacaklar. Vergi dairesi de mevzuatı göstererek ret edecek. Bu ret işlemini de mahkemeye taşıyacaklar ve umarım benim kararım emsal nitelikte olduğu için benzer kararlar onlara da çıkacaktır. Oranın ne olduğu önemli değil. Önemli olan çok basit bir kıstasımız var. Engelli araç kullanabilir kapasitesinde olmayacak yani araç kullanabilir durumda olmayacak. Araç kullanamayan engelliler bu haktan yararlanır diye umuyorum. Çünkü hukuk sisteminde de ilk defa bu karar çıktı. Bu kararın bir özelliği de şu; yasa ile çakışmıyor ama yasal alt düzenleme ile çakışıyor. Yasal alt düzenleme diyor ki “Aracı engelli özel tertibatla kendisi kullanırsa bu haktan yararlanır” diyor ama hukuk da “Hayır, adam engelli ve özel tertibat kullanma şansı yok. Buna sen ÖTV istisnasından yararlanma hakkı vermemezlik edemezsin” diyor. Bu konuda Türkiye’deki her yerdeki engellilerin istifade etmesini umut ediyorum."