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Bulgaristan'da HÖH Partisi'nin 11'inci kurultayında Çakırov ve Peevski eş başkan seçildi
Bulgaristan'da HÖH Partisi'nin 11'inci kurultayında Çakırov ve Peevski eş başkan seçildi
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin 11'inci kurultayında, Milletvekilleri... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
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1500 delegenin katılımıyla 'Yeni Başlangıç - İnsanlarla Birlik İçinde' sloganı ile düzenlenen kurultayda Çakırov ve Peevski'nin adaylığı, 34 yıl önce kurulan HÖH Partisi'nin Onursal Başkanı ve kurucusu Ahmet Doğan tarafından önerildi. Oylama öncesi partinin eski Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın istifası da kabul edildi.Tıp doktoru olan, 2005-2009 döneminde Çevre Bakanı görevinde bulunan Çakırov, Liberal Enternasyonal'in başkan yardımcılığını da yürütüyor.HÖH Meclis Grup Başkanı olan ve ülkenin önde gelen iş adamlarından Peevski ise son 7 dönem milletvekilliği yaptı. Bulgaristan Parlamentosunda 3'üncü büyük gruba sahip ve iktidar koalisyonunu dışardan destekleyen partisinin kurultayına katılamayan Doğan, yolladığı yazılı mesajında, eş başkanlık önerisinin gerekçelerini açıkladı. Partinin hak ve özgürlük mücadelesinin devam etmesi gerektiğini belirten Doğan, "Son yıllarda partimiz siyasi çapını genişletmesine paralel siyasi yüzünü de yenilemelidir. HÖH, reel insanlarla çalışma modelini yenileyip aktive etmeli ve yerel yönetim düzeyindeki insanların yeni sorunlarına çözüm bulmak zorundadır." dedi.Doğan, ülkenin yeni bir erken seçime ihtiyaç duymadığını da söyledi.NATO, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumların Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşları durdurma araçlarını bulamamasından dolayı üzüntüsünü dile getiren Doğan, "Her gün, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insan, başlarına gelenin nedenlerinin açıklaması yapılmadan öldürülüyor." ifadelerini kullandı.Demografik krizle mücadeleHÖH üyesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Eş Başkanı İlhan Küçük, kurultayda partinin son 4 yıllık çalışmalarını değerlendiren ve yeni hedefleri belirleyen bir rapor sundu.Raporda Bulgaristan'ın yaşadığı en büyük iç sorunların arasında yer alan demografik kriz meselesine vurgu yapan Küçük, "Bulgaristan'da demografik sorunlar ciddi bir kriz seviyesine ulaştı. Demografik kriz geleceğimizi tehdit etmektedir. Daha iyi bir yaşam arayışı içinde yüzbinlerce yurttaşımız Bulgaristan'ı terk etti. Yapılan son araştırmalara göre, Bulgaristan dünyanın en hızlı eriyen 11'inci ulusudur." dedi.Bu konuda koordineli bir yaklaşım gereğine değinen Küçük, şunları söyledi:Raporunda partisinin dış politika önceliklerini de aktaran Küçük, Türkiye ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video mesaj gönderdiği kurultaya, Bulgaristan parlamentosunda grubu olan partilerin milletvekilleri, ALDE temsilcileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Yavuz ile CHP ve İYİ Parti'den milletvekilleri de katıldı.
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Bulgaristan'da HÖH Partisi'nin 11'inci kurultayında Çakırov ve Peevski eş başkan seçildi

20:37 24.02.2024
Hak ve Özgürlükler Hareketi
Hak ve Özgürlükler Hareketi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
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Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin 11'inci kurultayında, Milletvekilleri Cevdet Çakırov (64) ve Dilyan Peevski (44) oy birliği ile eş başkanlığa seçildi.
1500 delegenin katılımıyla 'Yeni Başlangıç - İnsanlarla Birlik İçinde' sloganı ile düzenlenen kurultayda Çakırov ve Peevski'nin adaylığı, 34 yıl önce kurulan HÖH Partisi'nin Onursal Başkanı ve kurucusu Ahmet Doğan tarafından önerildi. Oylama öncesi partinin eski Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın istifası da kabul edildi.
Tıp doktoru olan, 2005-2009 döneminde Çevre Bakanı görevinde bulunan Çakırov, Liberal Enternasyonal'in başkan yardımcılığını da yürütüyor.
HÖH Meclis Grup Başkanı olan ve ülkenin önde gelen iş adamlarından Peevski ise son 7 dönem milletvekilliği yaptı. Bulgaristan Parlamentosunda 3'üncü büyük gruba sahip ve iktidar koalisyonunu dışardan destekleyen partisinin kurultayına katılamayan Doğan, yolladığı yazılı mesajında, eş başkanlık önerisinin gerekçelerini açıkladı. Partinin hak ve özgürlük mücadelesinin devam etmesi gerektiğini belirten Doğan, "Son yıllarda partimiz siyasi çapını genişletmesine paralel siyasi yüzünü de yenilemelidir. HÖH, reel insanlarla çalışma modelini yenileyip aktive etmeli ve yerel yönetim düzeyindeki insanların yeni sorunlarına çözüm bulmak zorundadır." dedi.
Doğan, ülkenin yeni bir erken seçime ihtiyaç duymadığını da söyledi.
NATO, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumların Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşları durdurma araçlarını bulamamasından dolayı üzüntüsünü dile getiren Doğan, "Her gün, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insan, başlarına gelenin nedenlerinin açıklaması yapılmadan öldürülüyor." ifadelerini kullandı.

Demografik krizle mücadele

HÖH üyesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Eş Başkanı İlhan Küçük, kurultayda partinin son 4 yıllık çalışmalarını değerlendiren ve yeni hedefleri belirleyen bir rapor sundu.
Raporda Bulgaristan'ın yaşadığı en büyük iç sorunların arasında yer alan demografik kriz meselesine vurgu yapan Küçük, "Bulgaristan'da demografik sorunlar ciddi bir kriz seviyesine ulaştı. Demografik kriz geleceğimizi tehdit etmektedir. Daha iyi bir yaşam arayışı içinde yüzbinlerce yurttaşımız Bulgaristan'ı terk etti. Yapılan son araştırmalara göre, Bulgaristan dünyanın en hızlı eriyen 11'inci ulusudur." dedi.
Bu konuda koordineli bir yaklaşım gereğine değinen Küçük, şunları söyledi:
"Ekonomik kalkınma, sosyal güvenceler, sağlık hizmetlerine erişim, kaliteli eğitim, iyi altyapı, ulaşım bağlantıları, çevresel verimlilik, kişisel ve sosyal güvenlik, kültür ve kültür kurumları önem taşımaktadır. HÖH şöyle bir çağrıda bulunmaktadır: Demografik krizin üstesinden gelmek için tespitlerden eylemlere geçelim ve bu eylemlerin tüm siyasi alanlara yansıması gerektiğini ve 'Bulgaristan'ın geleceği Bulgaristan vatandaşlarıdır' sloganıyla ulusal bir doktrinle ifade edilecek kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğini kabul edelim."​​​​​​​
Raporunda partisinin dış politika önceliklerini de aktaran Küçük, Türkiye ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"HÖH Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili tutumu, AB'nin stratejik ortağına yönelik bir tutumdur. Gerek düzensiz göç sorunu ile gerekse ekonomik ilişkilerdeki ilerleme ile iki ülke arasındaki ticaretin ve turizmin gelişmesiyle alakalı ortak meseleler ve müşterek hedefler çerçevesinde birleşen iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileri de bu bağlamda değerlendirilmektedir."
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video mesaj gönderdiği kurultaya, Bulgaristan parlamentosunda grubu olan partilerin milletvekilleri, ALDE temsilcileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Yavuz ile CHP ve İYİ Parti'den milletvekilleri de katıldı.
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