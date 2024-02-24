https://sputniknews.com.tr/20240224/arjantinin-chubut-eyaletinden-ulke-lideri-mileiye-ambargo-tehdidi-1081053598.html

Arjantin’in Chubut eyaletinden ülke lideri Milei’ye ‘ambargo’ tehdidi

Arjantin’in Chubut eyaletinden ülke lideri Milei’ye ‘ambargo’ tehdidi

Sputnik Türkiye

Arjantin’in Chubut Eyaletinin Valisi Ignacio Torres, vergi gelirlerinden kendilerine düşen payı almamaları durumunda petrol ve doğalgaz sevkiyatını kesme... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T12:16+0300

2024-02-24T12:16+0300

2024-02-24T12:16+0300

dünya

arjantin

javier milei

chubut

petrol

doğal gaz

ambargo

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Chubut Valisi Torres, sosyal medya paylaşımında, “Eyaletler, ulusun ayrılmaz bir parçasıdır ve saygıyı hak eder. Hiç kimse, eyaletlerin hak ettiği kamu fonlarının tahsisini kısarak onlara boyun eğdiremez veya şantaj yapamaz” diye yazdı.Federal hükümetin şubatta 'yasadışı bir şekilde' 13 milyon 500 bin dolar alıkoyduğunu belirterek bu rakamın eyaletin gelir vergisinin üçte birini oluşturduğunu kaydeden Torres, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rio Negro Eyaletinin Valisi Pedro Pesatti de Devlet Başkanı Javier Milei’nin eyaletlere yönelik tehditlere son vermemesi durumunda enerji kaynaklarını kesmekle tehdit etmişti.Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin, hükümet toplantısında, Kongrede reformlarına destek vermeyecek olan milletvekillerinin temsil ettiği eyaletlere 'tek bir kuruş' vermemekle tehdit ettiği bilgisi sızdırılmıştı. Milei, bu sızıntıdan suçladığı Altyapı Bakanı Guillermo Ferraro’yu görevden almıştı.Milei’nin kamu şirketlerini özelleştirme planı Kongre’de tartışmalara neden yolmuştu. Ülke lideri, bu planı içeren reform paketine oy vermeyen milletvekillerini ve temsil ettikleri eyaletlerin valililerini sert dille eleştirerek onlar için ‘hainler’, ‘suçlular’ ve ‘parazitler’ kelimelerini kullanmıştı.

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arjantin, javier milei, chubut, petrol, doğal gaz, ambargo