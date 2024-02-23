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Uzmanından 'Herkesin başına gelebilir' uyarısı: Araçlar için yeni düzenlemeler, değişen fiyatlar...
Uzmanından 'Herkesin başına gelebilir' uyarısı: Araçlar için yeni düzenlemeler, değişen fiyatlar...
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Ocak ayıyla birlikte, milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyen trafik sigortalarında fiyat artışları görülmeye başladı. Mayıs ayına gelindiğinde ise fiyat... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T09:46+0300
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Trafik sigortası fiyatlarında ocak ayından itibaren artışlar gözlemlenmeye başlandı. Ancak mayıs ayıyla birlikte yeni bir düzenleme yapıldı. Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, trafik sigortası tutarları ve kaza tespit tutanağı ile ilgili önemli bilgiler verdi.'Kaza tespit tutanağı kusur tutanağı değildir'Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı geçersiz sayılıyor? Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, ortalama bir hususi otomobil için güncel trafik sigortası tutarlarını açıklayarak şunları katardı:'Mutlaka video çekin'Tutanağın geçersiz olduğu durumlar neler?Islak imza detayına dikkatTrafik sigortası fiyatları daha da artar mı?
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Uzmanından 'Herkesin başına gelebilir' uyarısı: Araçlar için yeni düzenlemeler, değişen fiyatlar...

09:46 23.02.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazTrafik
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Ocak ayıyla birlikte, milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyen trafik sigortalarında fiyat artışları görülmeye başladı. Mayıs ayına gelindiğinde ise fiyat belirleme konusunda yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Peki, trafik sigortası primlerinin en düşük ve en yüksek seviyeleri ne durumda? Konuyu uzman isim, önemli açıklamalar ile aktardı.
Trafik sigortası fiyatlarında ocak ayından itibaren artışlar gözlemlenmeye başlandı. Ancak mayıs ayıyla birlikte yeni bir düzenleme yapıldı. Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, trafik sigortası tutarları ve kaza tespit tutanağı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

'Kaza tespit tutanağı kusur tutanağı değildir'

Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı geçersiz sayılıyor? Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, ortalama bir hususi otomobil için güncel trafik sigortası tutarlarını açıklayarak şunları katardı:

“Kaza tespit tutanağı öncelikli olarak uzun saatler boyunca polis bekleyerek trafiği tıkama gibi, trafiğin artmasına neden olan uygulamaları ciddi bir şekilde azaltıyor. Hızlı bir şekilde işlemler yapılıp trafiğin açılması ve insanların yoluna devam etmesine yardımcı olan gelişmiş bir uygulamadır. Burada dikkat edilmesi gereken kaza tespit tutanağını insanlar kusur tespit tutanağı olarak görüyorlar, buna çok dikkat etmesi lazım. Kaza tespit tutanağı, kusur tutanağı değildir."

'Mutlaka video çekin'

"Kaza tespit tutanağı ile kazanın nasıl olduğunu tespit ediyor. İki sürücü araç, ehliyet bilgilerini yazdıktan sonra basit bir kroki çizip olayı anlatıyor. Sonra kaza tespit tutanağı trafik merkezine gidip kusurlunun kim olduğu orada tespit ediliyor. Dikkat edilmesi gereken husus sadece kaza olduğunda olay yerinin videosunu farklı açılardan çekip kaza tespit tutanağını tutmak için aracı kaza yerinden çekerek tespit tutanağını tutabilirler. Kaza tespit tutanağında taraflar kendi sigorta şirketlerine başvurup bununla ilgili kusurlu taraf kim çıkarsa onun trafik sigortasından, aşarsa kasko poliçesinden alacak şekilde işlemlere başlayabilir."

Tutanağın geçersiz olduğu durumlar neler?

"Tutanakta çok iyi bir kroki çizmek, sokakları yanlış çizmek önemli değil. Kasa tespit tutanağının geçersiz sayılması için kazada ölüm, yaralanma varsa, sürücü 18 yaşının altındaysa, trafik poliçesi yoksa, kazaya karışan araçlardan birisi kamuya aitse ya da kamu malına zarar verilmişse, sürücülerden biri alkol veya uyuşturucu madde kullandıysa kaza tespit tutanağı tutulmaz ve geçersiz sayılır. Kaza tespit tutanağında bazen eksik bilgiler olabiliyor. Tutanağı tutarken eksiksiz bir şekilde doldurmak önemli. Örneğin trafik poliçesi numarasını yazmadıysanız, plakayı yazmadıysanız bunu daha sonra tamamlayabilirsiniz. Kaza olduktan sonra sürücüler birbirlerinin ehliyet ve ruhsat bilgilerini verirse süreç çok daha hızlı ilerler."

Islak imza detayına dikkat

"Kaza tespit tutanakları fotokopi ile iki nüsha halinde yapıldıysa, iki tutanağın da ayrı ayrı ıslak imza ile imzalanması çok önemli. 2024 yılı Ocak ayında trafik sigortası primleri yeniden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından düzenlendi. Her yıl ocak ayında düzenleme yapılıyor."

Trafik sigortası fiyatları daha da artar mı?

"Mayıs ayında trafik sigortasında önemli bir artış olabileceğini düşünüyorum. Şu anda iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fark 7 kata çıktı. İyi sürücü 5 yıl veya daha fazla kullanmışsa, trafik poliçesinde yüzde 50 indirim alırken, kötü sürücü yüzde 200’e kadar çıkan prim ödeyebiliyor. Hususi otomobiller için iyi sürücü şu anda 3 bin-3 bin 500 TL öderken, kötü sürücü 22 bin-25 bin TL bandında trafik sigortası ödüyor.”

Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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