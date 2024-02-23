Uzmanından 'Herkesin başına gelebilir' uyarısı: Araçlar için yeni düzenlemeler, değişen fiyatlar...

"Tutanakta çok iyi bir kroki çizmek, sokakları yanlış çizmek önemli değil. Kasa tespit tutanağının geçersiz sayılması için kazada ölüm, yaralanma varsa, sürücü 18 yaşının altındaysa, trafik poliçesi yoksa, kazaya karışan araçlardan birisi kamuya aitse ya da kamu malına zarar verilmişse, sürücülerden biri alkol veya uyuşturucu madde kullandıysa kaza tespit tutanağı tutulmaz ve geçersiz sayılır. Kaza tespit tutanağında bazen eksik bilgiler olabiliyor. Tutanağı tutarken eksiksiz bir şekilde doldurmak önemli. Örneğin trafik poliçesi numarasını yazmadıysanız, plakayı yazmadıysanız bunu daha sonra tamamlayabilirsiniz. Kaza olduktan sonra sürücüler birbirlerinin ehliyet ve ruhsat bilgilerini verirse süreç çok daha hızlı ilerler."