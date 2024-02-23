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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya soruldu: Kara delik var mı?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya soruldu: Kara delik var mı?
Sputnik Türkiye
Gezeravcı, görevin en keyifli anlarının ne olduğu sorusuna "Türkçe'de 'kubbe' anlamına gelen, içi de camlarla bezenmiş bütün dünyayı gözleyebildiğim, geceyle... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T09:34+0300
2024-02-23T09:34+0300
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilerle bir araya geldi.Uzay yolculuğunun başladığı günlere ilişkin anısını paylaşan Gezeravcı, "Çok şükür devletimizin güçlü iradesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, yıllardır mahrum kaldığımız ama fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık. Yüz yıllık tarihimizde bu alanda herhangi bir tecrübe imkanı bulamamış olmamıza rağmen insanlı uzay görevlerinde ilk defa gittiğimiz ve vatanımızda insanımızın tecrübelerinden faydalanma imkanımızın olmadığı bir alanda alnımızın akıyla hedef koyduğumuz bütün deneyleri, bütün hedefleri gerçekleştirerek, çok şükür hakkını vererek bu görevi tamamlayıp ülkemize döndük." diye konuştu.Gezeravcı, bilim misyonları sonuç aşamalarının tahlil ve analiz sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, "Yıllardır fazlasıyla hak ettiğimiz, bünyemizde bulunan potansiyel gücümüzü tetikleyecek, özgüvenimizin ayağa kaldırmasına vesile olması açısından artık tereddütsüz, kuşkusuz istediğiniz şekilde yürüme şansınız var. 19 Ocak'ta başlattığımız görevi 9 Şubat tarihinde tamamladık. 3 gün sonrasında Türkiye'ye ulaştık. Daha bir haftası geçmeden ayağımız tozuyla girdiğimiz ilk toplantıda verilen talimat, bir an önce bundan sonra yapılacak görevlerin de planlaması yönünde işlem adımlarına başlamamız yönünde oldu." ifadelerini kullandı.Kara delik var mı?Gezeravcı, bir öğrencinin, uzay yolculuğu sürecinde yaşadıklarını sorması üzerine, "Atmosfere geliş aşaması, dönüş kısmındaki en riskli bölüm. Gidişte de fırlatma gerçekleştikten sonra maksimum dinamik basıncın yakalandığı bir nokta var. En kritik bölümü teşkil ediyor. Roketin üzerinde yanma ve hızlı katediş ve farklı reaksiyonların gerçekleşmesi neticesinde, üzerine gelen fiziksel şartların maksimum seviyeye ulaştığı an. Yaklaşık 3 ila 55 kilometre arasında bir kısım var. 'Kara delik var mı, gördünüz mü' diye soruluyor. Eğer tabire karşılık edecek bir şey varsa orası bir kara delik. Bu bölüm kontrolsüz bir bölüm. Hiç kimsenin oraya müdahale etmeye gücü yetmiyor. Kontrollü bir şekilde giriyorsunuz. Kontrolsüz bir bölgenin içinden geçiyorsunuz. O alan içerisine girdiğiniz andan itibaren her türlü dışarıdan iletişim kesiliyor. Hiçbir komut alamıyor, iletişim kurulamıyor." diye cevap verdi.
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alper gezeravcı, uzay, kara delik, astronot, türkiye
alper gezeravcı, uzay, kara delik, astronot, türkiye

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya soruldu: Kara delik var mı?

09:34 23.02.2024
© AA / Berke BayurGezeravcı
Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AA / Berke Bayur
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Gezeravcı, görevin en keyifli anlarının ne olduğu sorusuna "Türkçe'de 'kubbe' anlamına gelen, içi de camlarla bezenmiş bütün dünyayı gözleyebildiğim, geceyle gündüzü her 90 dakikada rüya aleminde gibi izleyebildiğimiz bir ortam vardı." karşılığını verdi. Gezeravcı "Kara delik var mı, gördünüz mü?" sorusuna da yanıt verdi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilerle bir araya geldi.

Uzay yolculuğunun başladığı günlere ilişkin anısını paylaşan Gezeravcı, "Çok şükür devletimizin güçlü iradesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, yıllardır mahrum kaldığımız ama fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık. Yüz yıllık tarihimizde bu alanda herhangi bir tecrübe imkanı bulamamış olmamıza rağmen insanlı uzay görevlerinde ilk defa gittiğimiz ve vatanımızda insanımızın tecrübelerinden faydalanma imkanımızın olmadığı bir alanda alnımızın akıyla hedef koyduğumuz bütün deneyleri, bütün hedefleri gerçekleştirerek, çok şükür hakkını vererek bu görevi tamamlayıp ülkemize döndük." diye konuştu.
Gezeravcı, bilim misyonları sonuç aşamalarının tahlil ve analiz sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, "Yıllardır fazlasıyla hak ettiğimiz, bünyemizde bulunan potansiyel gücümüzü tetikleyecek, özgüvenimizin ayağa kaldırmasına vesile olması açısından artık tereddütsüz, kuşkusuz istediğiniz şekilde yürüme şansınız var. 19 Ocak'ta başlattığımız görevi 9 Şubat tarihinde tamamladık. 3 gün sonrasında Türkiye'ye ulaştık. Daha bir haftası geçmeden ayağımız tozuyla girdiğimiz ilk toplantıda verilen talimat, bir an önce bundan sonra yapılacak görevlerin de planlaması yönünde işlem adımlarına başlamamız yönünde oldu." ifadelerini kullandı.

Kara delik var mı?

Gezeravcı, bir öğrencinin, uzay yolculuğu sürecinde yaşadıklarını sorması üzerine, "Atmosfere geliş aşaması, dönüş kısmındaki en riskli bölüm. Gidişte de fırlatma gerçekleştikten sonra maksimum dinamik basıncın yakalandığı bir nokta var. En kritik bölümü teşkil ediyor. Roketin üzerinde yanma ve hızlı katediş ve farklı reaksiyonların gerçekleşmesi neticesinde, üzerine gelen fiziksel şartların maksimum seviyeye ulaştığı an. Yaklaşık 3 ila 55 kilometre arasında bir kısım var. 'Kara delik var mı, gördünüz mü' diye soruluyor. Eğer tabire karşılık edecek bir şey varsa orası bir kara delik. Bu bölüm kontrolsüz bir bölüm. Hiç kimsenin oraya müdahale etmeye gücü yetmiyor. Kontrollü bir şekilde giriyorsunuz. Kontrolsüz bir bölgenin içinden geçiyorsunuz. O alan içerisine girdiğiniz andan itibaren her türlü dışarıdan iletişim kesiliyor. Hiçbir komut alamıyor, iletişim kurulamıyor." diye cevap verdi.
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