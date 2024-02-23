https://sputniknews.com.tr/20240223/rus-buyukelci-grizlov-abd-yaptirimlari-coktan-anlamini-yitirdi-1081046670.html
Rus Büyükelçi Grızlov: ABD yaptırımları çoktan anlamını yitirdi
Rus Büyükelçi Grızlov: ABD yaptırımları çoktan anlamını yitirdi
Sputnik Türkiye
ABD’nin yeni yaptırım listesinde adı geçen Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov, Batı'nın tüm bu kısıtlayıcı önlemlerinin çoktan anlamını yitirdiğini ve... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T21:11+0300
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ABD Hazine Bakanlığı cuma günü Rusya’nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov'un da adının bulunduğu Rusya karşıtı yeni bir yaptırım paketini yayınladı.Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini Rusya’nın Minsk Büyükelçiliği'nin Telegram kanalından yorumlayan Grizlov, “Tüm bu yaptırımlar uzun zaman önce anlamını yitirdi. Bunlar yalnızca Batı'nın acizliğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.Adının ABD'nin yaptırımlar listesine dahil edildiğini öğrenmenin kendisini biraz şaşırttığını belirten Rus diplomat, “Yaptırımlar listesine uzun zaman önce alındığımı sanıyordum, ama açıkçası Amerikan bürokrasisinin yaratıcılığı ve düşünme hızını fazla abartmışım. Daha ‘üç yıl bile geçmedi’. Avrupa Birliği bu anlamda daha çevik çıktı; 2014'ten beri listelerindeyim” ifadelerine yer verdi.Grızlov, “Bizler ortaklarımızla birlikte yeni, adil bir dünya düzeni oluşturmak, çığır açan entegrasyon projeleri uygulamak için çalışırken, Batılı figürler bu tür evrak işleriyle meşgul. Zaten ellerinden başka bir şey de gelmiyor artık. Bırakın okyanus ötesindeki listeleriyle eğlenmeye devam etsinler” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240216/amerikada-hava-korsanligi-venezuelaya-ait-kargo-ucagi-abd-ve-arjantin-isbirligiylecalindi-1080788215.html
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abd, abd, ukrayna, rusya, abd'nin minsk büyükelçiliği, minsk, minsk, boris grızlov, abd hazine bakanlığı
Rus Büyükelçi Grızlov: ABD yaptırımları çoktan anlamını yitirdi
ABD’nin yeni yaptırım listesinde adı geçen Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov, Batı'nın tüm bu kısıtlayıcı önlemlerinin çoktan anlamını yitirdiğini ve yaptırımların yalnızca onların acizliğini gösterdiğini söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı cuma günü Rusya’nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov'un da adının bulunduğu Rusya karşıtı yeni bir yaptırım paketini yayınladı.
Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini Rusya’nın Minsk Büyükelçiliği'nin Telegram kanalından yorumlayan Grizlov, “Tüm bu yaptırımlar uzun zaman önce anlamını yitirdi. Bunlar yalnızca Batı'nın acizliğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Adının ABD'nin yaptırımlar listesine dahil edildiğini öğrenmenin kendisini biraz şaşırttığını belirten Rus diplomat, “Yaptırımlar listesine uzun zaman önce alındığımı sanıyordum, ama açıkçası Amerikan bürokrasisinin yaratıcılığı ve düşünme hızını fazla abartmışım. Daha ‘üç yıl bile geçmedi’. Avrupa Birliği bu anlamda daha çevik çıktı; 2014'ten beri listelerindeyim” ifadelerine yer verdi.
Grızlov, “Bizler ortaklarımızla birlikte yeni, adil bir dünya düzeni oluşturmak, çığır açan entegrasyon projeleri uygulamak için çalışırken, Batılı figürler bu tür evrak işleriyle meşgul. Zaten ellerinden başka bir şey de gelmiyor artık. Bırakın okyanus ötesindeki listeleriyle eğlenmeye devam etsinler” diye ekledi.