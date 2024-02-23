Rus Büyükelçi Grızlov: ABD yaptırımları çoktan anlamını yitirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zekada en çok kullanılan tekniklerden birisi de yüz verinizin alınıp merkezde işlenmesi'
14:05
51 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Başaran: Seçim İstanbul’da düğümleniyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
17:43
3 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
18:20
8 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, ABD gazetesini Rus propagandası yapmakla suçladı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Rusya karşıtı Amerikalı siyasetçi terörist listesine dahil edildi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Pasaportumuzun itibarı zedelenmiştir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye nasıl Avrupa'nın çöp merkezi oldu?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Batı başaramayacak, Ukrayna toprakları kaybetti
11:41
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Başbakanı’ndan itiraf: Cephede üstünlük Rusya’da
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Hayatı, eserleri ve tarzıyla David Bowie
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi Arabistan'da reform gündemi
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240223/rus-buyukelci-grizlov-abd-yaptirimlari-coktan-anlamini-yitirdi-1081046670.html
Rus Büyükelçi Grızlov: ABD yaptırımları çoktan anlamını yitirdi
Rus Büyükelçi Grızlov: ABD yaptırımları çoktan anlamını yitirdi
Sputnik Türkiye
ABD’nin yeni yaptırım listesinde adı geçen Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov, Batı'nın tüm bu kısıtlayıcı önlemlerinin çoktan anlamını yitirdiğini ve... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T21:11+0300
2024-02-23T21:11+0300
ukrayna krizi
abd
abd
ukrayna
rusya
abd'nin minsk büyükelçiliği
minsk
minsk
boris grızlov
abd hazine bakanlığı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075480845_0:116:3232:1934_1920x0_80_0_0_2d5f4678a600747f887d87c89acb193e.jpg
ABD Hazine Bakanlığı cuma günü Rusya’nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov'un da adının bulunduğu Rusya karşıtı yeni bir yaptırım paketini yayınladı.Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini Rusya’nın Minsk Büyükelçiliği'nin Telegram kanalından yorumlayan Grizlov, “Tüm bu yaptırımlar uzun zaman önce anlamını yitirdi. Bunlar yalnızca Batı'nın acizliğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.Adının ABD'nin yaptırımlar listesine dahil edildiğini öğrenmenin kendisini biraz şaşırttığını belirten Rus diplomat, “Yaptırımlar listesine uzun zaman önce alındığımı sanıyordum, ama açıkçası Amerikan bürokrasisinin yaratıcılığı ve düşünme hızını fazla abartmışım. Daha ‘üç yıl bile geçmedi’. Avrupa Birliği bu anlamda daha çevik çıktı; 2014'ten beri listelerindeyim” ifadelerine yer verdi.Grızlov, “Bizler ortaklarımızla birlikte yeni, adil bir dünya düzeni oluşturmak, çığır açan entegrasyon projeleri uygulamak için çalışırken, Batılı figürler bu tür evrak işleriyle meşgul. Zaten ellerinden başka bir şey de gelmiyor artık. Bırakın okyanus ötesindeki listeleriyle eğlenmeye devam etsinler” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240216/amerikada-hava-korsanligi-venezuelaya-ait-kargo-ucagi-abd-ve-arjantin-isbirligiylecalindi-1080788215.html
abd
ukrayna
rusya
minsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075480845_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_56ed857e38f5890888fbafa272bf1a38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, ukrayna, rusya, abd'nin minsk büyükelçiliği, minsk, minsk, boris grızlov, abd hazine bakanlığı
abd, abd, ukrayna, rusya, abd'nin minsk büyükelçiliği, minsk, minsk, boris grızlov, abd hazine bakanlığı

Rus Büyükelçi Grızlov: ABD yaptırımları çoktan anlamını yitirdi

21:11 23.02.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinABD + bayrağı
ABD + bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD’nin yeni yaptırım listesinde adı geçen Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov, Batı'nın tüm bu kısıtlayıcı önlemlerinin çoktan anlamını yitirdiğini ve yaptırımların yalnızca onların acizliğini gösterdiğini söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı cuma günü Rusya’nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov'un da adının bulunduğu Rusya karşıtı yeni bir yaptırım paketini yayınladı.
Rusya karşıtı yeni yaptırım paketini Rusya’nın Minsk Büyükelçiliği'nin Telegram kanalından yorumlayan Grizlov, “Tüm bu yaptırımlar uzun zaman önce anlamını yitirdi. Bunlar yalnızca Batı'nın acizliğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Adının ABD'nin yaptırımlar listesine dahil edildiğini öğrenmenin kendisini biraz şaşırttığını belirten Rus diplomat, “Yaptırımlar listesine uzun zaman önce alındığımı sanıyordum, ama açıkçası Amerikan bürokrasisinin yaratıcılığı ve düşünme hızını fazla abartmışım. Daha ‘üç yıl bile geçmedi’. Avrupa Birliği bu anlamda daha çevik çıktı; 2014'ten beri listelerindeyim” ifadelerine yer verdi.
Grızlov, “Bizler ortaklarımızla birlikte yeni, adil bir dünya düzeni oluşturmak, çığır açan entegrasyon projeleri uygulamak için çalışırken, Batılı figürler bu tür evrak işleriyle meşgul. Zaten ellerinden başka bir şey de gelmiyor artık. Bırakın okyanus ötesindeki listeleriyle eğlenmeye devam etsinler” diye ekledi.
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
DÜNYA
Amerika'da hava korsanlığı: Venezuela'ya ait kargo uçağı 'ABD ve Arjantin işbirliğiyle çalındı'
16 Şubat, 09:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала