https://sputniknews.com.tr/20240223/resmi-gazetede-yayimlandi-birol-guven-sinema-genel-muduru-oldu-1081018785.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu
Sputnik Türkiye
Senarist, yönetmen ve yapımcı Birol Güven'in, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T00:09+0300
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu
00:09 23.02.2024 (güncellendi: 00:14 23.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Senarist, yönetmen ve yapımcı Birol Güven'in, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.