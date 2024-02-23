Resmi Gazete'de yayımlandı: Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekilimiz Birol İnceciköz’ün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü olarak asaleten atanmasını tebrik ediyor, Bakanlığımız bünyesinde çeşitli görevlere atanan diğer çalışma arkadaşlarıma da yeni görevlerinde başarılar diliyorum.…